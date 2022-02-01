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    Главная / Торговый портал / Каталог / ОКПД2 / Продукция обрабатывающих производств / Металлы основные / Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное / Металлы цветные прочие / Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие /

    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие

    Реестр поставщиковО порталеПоиск по: ОКПД2

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    Товары первой необходимости

    Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
    Изделия из хрома
    Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки
    Титан необработанный
    Вольфрам и изделия из него, сплавы на основе вольфрама, порошки
    Сплавы на основе вольфрама
    Порошки вольфрамовые
    Проволока вольфрамовая
    Прутки, профили, плиты, полосы и ленты вольфрамовые
    Фольга вольфрамовая
    Молибден и изделия из него, сплавы на основе молибдена, порошки
    Молибден необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием
    Порошки молибденовые
    Проволока молибденовая
    Фольга молибденовая
    Сплавы на основе молибдена
    Тантал и изделия из него, сплавы на основе тантала, порошки
    Тантал необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием
    Порошки танталовые
    Проволока танталовая
    Фольга танталовая
    Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
    Сплавы на основе тантала
    Магний необработанный
    Порошки магниевые
    Опилки, стружка и гранулы магниевые, отсортированные по размеру
    Листы и плиты магниевые
    Проволока, профили, прутки магниевые
    Трубы магниевые
    Поковки, штамповки, кольца магниевые
    Сплавы на основе магния
    Кобальт и изделия из него, сплавы на основе кобальта, порошки
    Кобальт необработанный
    Штейн кобальтовый
    Изделия из кобальта
    Сплавы на основе кобальта
    Висмут и изделия из него, сплавы на основе висмута, порошки
    Висмут необработанный
    Порошки висмутовые
    Изделия из висмута
    Сплавы на основе висмута
    Порошки кадмиевые
    Сплавы на основе кадмия
    Титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки
    Порошки кобальтовые
    Порошки титановые
    Фольга титановая
    Трубы и трубки титановые
    Сплавы на основе титана
    Плиты, листы, полосы и ленты титановые
    Изделия из кадмия
    Кадмий необработанный
    Проволока, прутки, профили титановые
    Бериллий и изделия из него, сплавы на основе бериллия, порошки
    Бериллий необработанный
    Порошки бериллиевые
    Прутки, полосы и ленты бериллиевые
    Сплавы на основе бериллия
    Изделия из бериллия прочие
    Хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки
    Хром необработанный
    Порошки хромовые
    Сплавы на основе хрома
    Цирконий необработанный
    Порошки циркониевые
    Изделия из циркония
    Сплавы на основе циркония
    Марганец и изделия из него, порошки
    Марганец необработанный
    Порошки марганцевые
    Изделия из марганца
    Сурьма и изделия из нее, порошки
    Сурьма необработанная
    Порошки из сурьмы
    Изделия из сурьмы
    Германий и изделия из него, порошки
    Порошки германиевые
    Изделия из германия
    Ванадий и изделия из него, порошки
    Ванадий необработанный
    Порошки ванадиевые
    Изделия из ванадия
    Галлий и изделия из него, сплавы на основе галлия, порошки
    Галлий необработанный
    Порошки галлиевые
    Изделия из галлия
    Сплавы на основе галлия
    Индий необработанный
    Порошки индиевые
    Изделия из индия
    Ниобий и изделия из него, сплавы на основе ниобия, порошки
    Ниобий необработанный
    Порошки ниобиевые
    Изделия из ниобия
    Сплавы на основе ниобия
    Рений необработанный
    Порошки рениевые
    Изделия из рения
    Таллий и изделия из него, порошки
    Таллий необработанный
    Порошки таллиевые
    Изделия из таллия
    Гафний необработанный
    Порошки гафниевые
    Изделия из гафния
    Гафний и изделия из него, порошки
    Материалы спеченные (керметы)
    Зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов
    Зола и остатки, содержащие, в основном, алюминий
    Зола и остатки, содержащие, в основном, цинк
    Зола и остатки, содержащие, в основном, свинец
    Зола и остатки, содержащие, в основном, медь
    Зола и остатки, содержащие, в основном, ванадий
    Зола и остатки, содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси
    Зола и остатки, содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их смеси
    Зола и остатки, содержащие, в основном, никель
    Зола и остатки, содержащие, в основном, ниобий и тантал
    Зола и остатки, содержащие, в основном, вольфрам
    Индий и изделия из него, порошки
    Рений и изделия из него, порошки
    Зола и остатки, содержащие, в основном, олово
    Зола и остатки, содержащие, в основном, молибден или титан
    Зола и остатки, содержащие, в основном, кобальт или цирконий
    Зола и остатки, содержащие прочие цветные металлы
    Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием
    Прутки, профили, плиты, полосы и ленты молибденовые
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Германий необработанный
    Поковки, штамповки, кольца титановые
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Сортировать по
    Германий необработанный
    Дата обновления: 01.02.2022
    Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Германий необработанный
    Дата обновления: 01.02.2022
    Германий монокристаллический гранулированный для оптоэлектроники АО "ГЕРМАНИЙ"
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 31.01.2022
    Аппарат Парнаса-Вагнера
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 31.01.2022
    Термостат жидкостный низкотемпературный ТЕРМОТЕСТ-100 со свидетельством о поверке, методикой поверки
    от 227291,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 31.01.2022
    Виброплощадка СМЖ-539
    от 40000
    Единица измерения:
    ШТ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 31.01.2022
    Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
    от 298404,01
    Единица измерения:
    ШТ
    Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
    Дата обновления: 02.12.2021
    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
    от 7900
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия из хрома
    Дата обновления: 28.10.2021
    Крючок на планке LEDEME L204-4 нержавейка хром 4ШТ 897337
    от 660
    Единица измерения:
    ШТ
    Сплавы на основе магния
    Дата обновления: 20.10.2021
    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
    от 15600
    Единица измерения:
    ШТ
    Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
    Дата обновления: 20.10.2021
    Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"
    от 10200
    Единица измерения:
    ШТ
    Сплавы на основе магния
    Дата обновления: 20.10.2021
    Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
    от 10800
    Единица измерения:
    ШТ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 17.10.2021
    Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76
    от 23250
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 05.10.2021
    Порошок металлический медь C-01-01 ТУ 1793-002-40707672-2010
    от 6480
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 05.10.2021
    Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010
    от 4080
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 05.10.2021
    Порошок металлический алюминий+цинк А-20-11 ТУ 1791-001-40707672-2010
    от 4080
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    Дата обновления: 22.09.2021
    Круг БрОЦС5-5-5 60ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
    от 874,79
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    Дата обновления: 22.09.2021
    Круг БрОЦС5-5-5 80ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
    от 866,2
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 20.09.2021
    Порошок металлический никелевый с добавлением цинка N7-00-14
    от 5040
    Единица измерения:
    КГ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 20.09.2021
    Порошок металлический К-00-04-16 20КГ
    от 894
    Единица измерения:
    ШТ
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Дата обновления: 17.09.2021
    Баббит Б-83 чушка ГОСТ 1320-74 Россия .
    от 4068
    Единица измерения:
    КГ
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    Технические вопросы: feedback@etpgpb.ru
    Общие вопросы: 8-800-100-66-22
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