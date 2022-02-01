Дата обновления: 01.02.2022
Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ"
Дата обновления: 01.02.2022
Германий монокристаллический гранулированный для оптоэлектроники АО "ГЕРМАНИЙ"
Дата обновления: 31.01.2022
Аппарат Парнаса-Вагнера
Дата обновления: 31.01.2022
Термостат жидкостный низкотемпературный ТЕРМОТЕСТ-100 со свидетельством о поверке, методикой поверки
Дата обновления: 31.01.2022
Виброплощадка СМЖ-539
Дата обновления: 31.01.2022
Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
Дата обновления: 02.12.2021
Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
Дата обновления: 28.10.2021
Крючок на планке LEDEME L204-4 нержавейка хром 4ШТ 897337
Дата обновления: 20.10.2021
Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
Дата обновления: 20.10.2021
Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"
Дата обновления: 20.10.2021
Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
Дата обновления: 17.10.2021
Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76
Дата обновления: 05.10.2021
Порошок металлический медь C-01-01 ТУ 1793-002-40707672-2010
Дата обновления: 05.10.2021
Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010
Дата обновления: 05.10.2021
Порошок металлический алюминий+цинк А-20-11 ТУ 1791-001-40707672-2010
Дата обновления: 22.09.2021
Круг БрОЦС5-5-5 60ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
Дата обновления: 22.09.2021
Круг БрОЦС5-5-5 80ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
Дата обновления: 20.09.2021
Порошок металлический никелевый с добавлением цинка N7-00-14
Дата обновления: 20.09.2021
Порошок металлический К-00-04-16 20КГ
Дата обновления: 17.09.2021
Баббит Б-83 чушка ГОСТ 1320-74 Россия .