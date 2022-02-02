О портале

Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Поставщики могут продемонстрировать свои товары или услуги потенциальным заказчикам, путём размещения позиций в прайс-листе на Торговом портале. Позиции прайс-листа могут быть выбраны заказчиками для проведения закупки.