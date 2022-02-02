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Торговый Портал

Эффективный инструмент предпринимателя, позволяющий получать прямой заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников

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О портале

Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Поставщики могут продемонстрировать свои товары или услуги потенциальным заказчикам, путём размещения позиций в прайс-листе на Торговом портале. Позиции прайс-листа могут быть выбраны заказчиками для проведения закупки.

Схема проведения закупки на Торговом портале

Заказчик оформляет ценовой запрос
Поставщики направляют ценовые предложения на запрос заказчика
На основании ценовых предложений, заказчик направляет поставщику заказ
Поставщик утверждает заказ, стороны оформляют сделку
Презентация для Поставщиков
611.6 КБ
Презентация для Заказчиков
475.5 КБ

Торговый портал в цифрах

8лет
8лет
Безупречной работы
Крупнейшие отечественные предприятия размещают закупки на ЭТП ГПБ.
144 000
144тыс.
Сделок
Наблюдайте за ходом торгов и следите за результатами. Торги проходят в режиме реального времени.
1 900 000
1.9млн.
Позиций прайс-листов
Прайс-листы публикуются на открытой части сайта электронной площадки, которая находится в верхних строках интернет поисковиков.
23500
23.5тыс.
Активных поставщиков
Выполняют поставки для заказчиков субъектов 223-ФЗ, 44-ФЗ, коммерческих организаций.
8 300 000 000
8.3млрд.
Объем закупок за 2021 г.
Сумма сделок варьируется в широком ценовом диапазоне.

Акции

Ищем поставщиков востребованной продукции/ услуг

Если Вы продаете товары/ оказываете услуги из перечня востребованной продукции, разместим не менее 5 позиций в каталог ЭТП и Ваш прайс-лист бесплатно.

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Новости

02 февраля 2022 г.

Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!

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19 января 2022 г.

Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»

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25 октября 2021 г.

Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

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Поставщикам

Условия работы для поставщиков

  1. Простая форма регистрации. Для участников ЕРУЗ регистрация не требуется.
  2. Аккредитация на ЭТП не требуется.
  3. Электронная подпись требуется только при условии подписания договора в электронном виде.
  4. Бесплатное направление ответа на ценовой запрос.
  5. Автоматическое уведомление о закупках по выбранной сфере деятельности.
  6. Возможность размещения товаров, работ, услуг в прайс-листе, который увидят крупнейшие заказчики РФ.
  7. Возможность оформления персональной страницы организации на сайте ЭТП.
  8. Плата за использование Торгового портала взимается только после утверждения заказа, в размере 1 % от общей стоимости заказа, но не менее 100 руб.
Регистрация поставщикаИнформация поставщикуНужна помощь?

Получите заказы от крупнейших заказчиков

Востребованная продукция

Поиск по ценовым запросам

Заказчикам

Условия работы для заказчиков

  1. Заказчик использует Торговый портал на безвозмездной основе.
  2. Простая и быстрая процедура проведения закупки.
  3. Обеспечение конкуренции при проведении закупок.
  4. Сокращение издержек на поиск поставщиков и коммуникации с ними.
  5. Возможность передавать данные по закупке в любую внутреннюю систему заказчика (прим. SAP, 1C, Oracle и иные).
  6. Возможность получать аналитическую информацию по закупкам в виде отчетов.
  7. Электронная подпись требуется только при условии подписания договора в электронном виде.
  8. Обеспечение контроля закупок за счет настраиваемой ролевой модели пользователей и связи между головной и дочерней организациями.
Регистрация заказчикаНужна помощь?

Поиск по реестру поставщиков

Крупнейшие поставщики

Инструкции

Регистрация на Торговом портале ЭТП ГПБ

Торговый портал ЭТП ГПБ

Инструкции для заказчика

Инструкция Заказчика по работе с Торговым порталом (версия от 14.01.22)
8.8 МБ
Регламент Торгового портала (общий)_ 13.12.2021
1.3 МБ
Порядок организации и проведения процедуры прямого заказа для ПАО «Газпром» и ГК «Газпром» (редакция от 13.01.2021 №9)
733.5 КБ
Вопрос- Ответ по Торговому порталу для Заказчиков
376.6 КБ
Регламент функционирования раздела Торгового портала «Газпром маркет» (редакция от 13.12.2021)
974.2 КБ
Другие инструкции

Инструкции для поставщика

Инструкция Поставщика (исполнителя) по работе с Торговым порталом (версия от 12.11.21)
5.3 МБ
Регламент Торгового портала (общий)_ 13.12.2021
1.3 МБ
Вопрос - Ответ по Торговому порталу для Поставщиков
904.6 КБ
Регламент функционирования раздела Торгового портала «Газпром маркет» (редакция от 13.12.2021)
974.2 КБ
Пакет инструкций для Поставщиков Газпром Маркет
3.1 МБ
Другие инструкции

Мероприятия

Вебинар
08 февраля 2022
Продажи с помощью ценовых запросов заказчиков
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Вебинар
10 февраля 2022
Продвижение товаров и услуг с помощью прайс-листа
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