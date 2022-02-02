Эффективный инструмент предпринимателя, позволяющий получать прямой заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников
Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Поставщики могут продемонстрировать свои товары или услуги потенциальным заказчикам, путём размещения позиций в прайс-листе на Торговом портале. Позиции прайс-листа могут быть выбраны заказчиками для проведения закупки.
Если Вы продаете товары/ оказываете услуги из перечня востребованной продукции, разместим не менее 5 позиций в каталог ЭТП и Ваш прайс-лист бесплатно.
02 февраля 2022 г.
19 января 2022 г.
25 октября 2021 г.
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