О предквалификации

Цель предквалификации поставщиков — формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром». В реестр будут внесены поставщики, способные производить необходимые виды ТРУ, соответствующие установленным требованиям к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности.

Поставщикам, прошедшим предквалификацию, в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках Группы «Газпром», если их квалификация соответствует требуемому по соответствующему предмету закупки уровню.