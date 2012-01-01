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Предквалификация участников конкурентных закупок Группы «Газпром»

Для прохождения предквалификации необходимо зарегистрироваться на Секции Группы Компаний Газпрома

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О предквалификации

Цель предквалификации поставщиков — формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром». В реестр будут внесены поставщики, способные производить необходимые виды ТРУ, соответствующие установленным требованиям к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности.

Поставщикам, прошедшим предквалификацию, в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках Группы «Газпром», если их квалификация соответствует требуемому по соответствующему предмету закупки уровню.

Порядок проведения предквалификацииРеестр потенциальных участников

Попадите в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром»

Выберите предквалификацию
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Объявленные Предквалификации

Номер предквалификации
Название предквалификации
Документы
ПК/007-21
Предквалификация по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных работ по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению»
Документация Извещение Порядок ОТГ Руководство ЭДО
ПК/006-21
Предквалификация по виду деятельности: «Деятельность автомобильного транспорта. Автотранспортные услуги»
Документация Извещение
ПК/81.22/005-21
Предквалификация по виду деятельности: «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Клининговые услуги»
Документация Извещение
ПК/71.12.7/004-21
Предквалификация по виду деятельности: «Землеустройство. Кадастровые и землеустроительные работы»
Документация Извещение
ПК/45.20/001-21
Предквалификация по виду деятельности: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техники»
Документация Извещение
ПК/45.3/002-21
Предквалификация по виду деятельности: «Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей»
Документация Извещение
ПК/71.12.45/001-21
Предквалификация по виду деятельности: «Внешний контроль качества инженерных изысканий»
Документация Извещение
ПК/005-20
Предквалификация по виду деятельности: «Деятельность в сфере телекоммуникаций. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей передачи данных»
Документация Извещение
ПК/74.90.22/004-20
Предквалификация по виду деятельности: «Проведение независимой оценки объектов»
Документация Извещение
ПК/5.1_5.2_5.3_5.4/003-20
Предквалификация по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте»
Документация Извещение
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Сопровождение участников Предквалификации ГК Газпром

Предквалификация ГК Газпром с подключением к выделенной линии

59 800
рублей

  • Профессиональная консультация потенциальных участников закупок Группы «Газпром» по вопросам регистрации в системе, размещенной по адресу: http://prescore.etpgpb.ru
  • Сопровождение персональным менеджером по выделенной телефонной линии
  • Консультирование по вопросам регистрации в автоматизированной системе электронных закупок (АСЭЗ ПАО «Газпром» (zakupki.gazprom.ru)

Предквалификация ГК Газпром

38 900
рублей

  • Потенциальным участникам закупок Группы «Газпром» в рамках услуги будет оказана профессиональная консультация по вопросам регистрации в системе, размещенной по адресу http://prescore.etpgpb.ru
  • Консультирование по вопросам регистрации в автоматизированной системе электронных закупок (АСЭЗ ПАО «Газпром» (zakupki.gazprom.ru)

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