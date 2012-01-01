Что такое справочник НСИ

Сервис НСИ от ЭТП ГПБ поможет нормализовать корпоративный справочник Заказчика или каталогизировать продукцию Поставщика для вхождения в выборку потребностей Заказчика. Сервис НСИ ЭТП ГПБ предлагает создание единого номенклатурного справочника, разработку регламентов его использования. Мы поможем снизить затраты на закупки, автоматизировать процесс ведения справочника, избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Используемая нами SaaS-модель предоставления услуг в области управления мастер-данными (Облачная MDM НСИ, Master Data Management), позволяет единообразно работать со справочниками НСИ без необходимости внедрения дополнительного программного обеспечения.