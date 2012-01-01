Этапы работ
Аудит и анализ данных
- Оценка качества исходных данных
- Выявление проблем и ошибок
- Оценка организационного и методологического объема работ
Разработка плана работ
- Разработка методик и регламентов
- Формирование шаблонов
- Построение классификатора
- Классификация и нормализация продукции согласно шаблонам
Индивидуальное предложение
- Разработка уникального классификатора
- Выделение дополнительных объектов / параметров / классификаций: мастер-позиции / краткое наименование / коды КТРУ, КСР и иное
- Интеграция MDM-модуля НСИ ЭТП ГПБ с системой заказчика