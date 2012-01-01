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Сервис НСИ — нормализация справочной информации

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Что такое справочник НСИ

Сервис НСИ от ЭТП ГПБ поможет нормализовать корпоративный справочник Заказчика или каталогизировать продукцию Поставщика для вхождения в выборку потребностей Заказчика. Сервис НСИ ЭТП ГПБ предлагает создание единого номенклатурного справочника, разработку регламентов его использования. Мы поможем снизить затраты на закупки, автоматизировать процесс ведения справочника, избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Используемая нами SaaS-модель предоставления услуг в области управления мастер-данными (Облачная MDM НСИ, Master Data Management), позволяет единообразно работать со справочниками НСИ без необходимости внедрения дополнительного программного обеспечения.

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Этапы работ

01

Аудит и анализ данных

  1. Оценка качества исходных данных
  2. Выявление проблем и ошибок
  3. Оценка организационного и методологического объема работ
02

Разработка плана работ

  1. Разработка методик и регламентов
  2. Формирование шаблонов
  3. Построение классификатора
  4. Классификация и нормализация продукции согласно шаблонам
03

Индивидуальное предложение

  1. Разработка уникального классификатора
  2. Выделение дополнительных объектов / параметров / классификаций: мастер-позиции / краткое наименование / коды КТРУ, КСР и иное
  3. Интеграция MDM-модуля НСИ ЭТП ГПБ с системой заказчика
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Для чего нужна нормализация данных

Прозрачность бизнес-процессов: меньше ошибок в корпоративной отчетности, связанных с использованием неактуальной справочной информации
Параметризация номенклатурного справочника позволяет достичь требуемого уровня декомпозиции в описании товарных позиций и настроить механизмы поиска аналогов
Экономия при закупках ТМЦ за счет снижения количества избыточных заказов при закупке однотипной продукции
Оптимизация закупочного процесса организации за счет интеграции Справочника организации и торгового модуля ЭТП ГПБ — быстрое размещение закупок на ЭТП
Увеличение рентабельности за счет корректного учета запасов и резервирования ТМЦ

Выгоды сервиса НСИ

01

Подключение справочника к закупочному модулю ЭТП ГПБ и к каталогу ЕНН

02

Настройка связи справочника с прайс-листами Поставщиков. Возможность предварительного анализа цен.

03

Прямая Интеграция решения с ERP, MDM, складскими, бухгалтерскими и другими системами организаций

04

Повышение эффективности труда и оборудования

05

Снижение себестоимости продукции

06

Повышение оборачиваемости неликвидов

07

Оптимизация расходов

08

Уменьшение неснижаемых остатков

О сервисе НСИ

Контакты

Для обработки позиций прайс-листа Поставщика

Общие вопросы

8 800 100-66-22

Вопросы по загрузке позиций прайс-листов

klass@etpgpb.ru

Для создания справочника, аудита, интеграции

Для заказчиков и поставщиков по вопросам НСИ (номенклатуры)

7 495 150-06-61 (доб. 530)

Вопросы по оказанию услуги нормализации

nsi@etpgpb.ru

Примеры кейсов

ООО «Трансойл»

Сфера заказчика
Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов
Основной вид номенклатуры
Оборудование и комплектующие для перевозки нефти и нефтепродуктов, продукция для ведения хозяйственной деятельности
ООО «Трансойл»

ГК Росводоканал

Сфера заказчика
Водоснабжение и водоотведение
Основной вид номенклатуры
Трубная продукция, запорная арматура, насосное оборудование, хим. реактивы и реагенты
Подробнее в новости
ГК Росводоканал

ПАО «Газпром»

Сфера заказчика
Различные сферы деятельности общества и дочерних организаций
Основной вид номенклатуры
Продукция для ведения хозяйственной деятельности
ПАО «Газпром»

ПАО «Фортум»

Сфера заказчика
Производство энергии (электрическая и тепловая)
Основной вид номенклатуры
Оборудование для тепло и электроэнергетики
ПАО «Фортум»

Подключите справочник НСИ

Мы поможем снизить затраты на закупки, автоматизировать процесс ведения справочника, избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

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Презентация справочника НСИ

PDF 2,77 Мб

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