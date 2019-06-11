Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок

    ЭТП ГПБ

    лидер по закупкам в нефтегазовом
    секторе России

    ЭТП ГПБ

    лидер по успешно
    завершенным торгам

    ЭТП ГПБ

    дочернее общество
    АО ГПБ в России

    ЭТП ГПБ

    комплексная сервисная модель

    Главная / О компании / Пресс-центр / СМИ о нас

    СМИ о нас

    Мастер-класс от эксперта ЭТП ГПБ в РЭУ им. ГВ ПлехановаМастер-класс от эксперта ЭТП ГПБ в РЭУ им. ГВ Плеханова
    В рамках партнерства ЭТП ГПБ с РЭУ им. ГВ Плеханова в области обучения, 06.06 прошел первый мастер-класс для студентов. 
    Больше, чем просто площадка – «навигатор» промышленника и цифровикаБольше, чем просто площадка – «навигатор» промышленника и цифровика
    Электронные закупки – это погружение в море информации. Чтобы принимать выгодные для себя решения, в ней надо оперативно ориентироваться, хорошо знать закон, обладать максимальным объемом данных. При таких вводных, электронная торговая площадка должна стать партнером и, в буквальном смысле, навигатором по контрактной системе. Такими идеями с сетевым журналом «Цифровые Закупки» поделился заместитель управляющего директора «Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка» Роман Чернов.
    Для развития инфраструктуры северных портов Газпромбанк предлагает «Цифровой двойник»Для развития инфраструктуры северных портов Газпромбанк предлагает «Цифровой двойник»
    Как привлечь еще больше инвесторов, обеспечить технологичность и безопасность функционирования портовой инфраструктуры российской Арктики в ближайшие годы рассказали эксперты на Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. 
    Генеральный директор ЭТП ГПБ принял участие в V Международном арктическом форумеГенеральный директор ЭТП ГПБ принял участие в V Международном арктическом форуме
    Михаил Юрьевич Константинов, генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» принял участие в секции «Развитие инфраструктуры северных портов» V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоялся 9–10 апреля 2019 года.
    Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО "Остоженка"Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО "Остоженка"
    Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) и Общество с ограниченной ответственностью «ОСТОЖЕНКА» (ООО "Остоженка") заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)». 
    Позвонить