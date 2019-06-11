19 апреля 2019Больше, чем просто площадка – «навигатор» промышленника и цифровика
Электронные закупки – это погружение в море информации. Чтобы принимать выгодные для себя решения, в ней надо оперативно ориентироваться, хорошо знать закон, обладать максимальным объемом данных. При таких вводных, электронная торговая площадка должна стать партнером и, в буквальном смысле, навигатором по контрактной системе. Такими идеями с сетевым журналом «Цифровые Закупки» поделился заместитель управляющего директора «Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка» Роман Чернов.