Мастер-класс от эксперта ЭТП ГПБ в РЭУ им. ГВ Плеханова В рамках партнерства ЭТП ГПБ с РЭУ им. ГВ Плеханова в области обучения, 06.06 прошел первый мастер-класс для студентов.

Больше, чем просто площадка – «навигатор» промышленника и цифровика Электронные закупки – это погружение в море информации. Чтобы принимать выгодные для себя решения, в ней надо оперативно ориентироваться, хорошо знать закон, обладать максимальным объемом данных. При таких вводных, электронная торговая площадка должна стать партнером и, в буквальном смысле, навигатором по контрактной системе. Такими идеями с сетевым журналом «Цифровые Закупки» поделился заместитель управляющего директора «Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка» Роман Чернов.

Для развития инфраструктуры северных портов Газпромбанк предлагает «Цифровой двойник» Как привлечь еще больше инвесторов, обеспечить технологичность и безопасность функционирования портовой инфраструктуры российской Арктики в ближайшие годы рассказали эксперты на Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор ЭТП ГПБ принял участие в V Международном арктическом форуме Михаил Юрьевич Константинов, генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» принял участие в секции «Развитие инфраструктуры северных портов» V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоялся 9–10 апреля 2019 года.