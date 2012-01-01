О решении IPM от ЭТП ГПБ
IPM — это цифровая экосистема управления инвестициями, созданная на базе сервисов и решений ЭТП ГПБ. С помощью предлагаемых нами решений Вы сможете получить полнофункциональный цифровой двойник инвестиционного проекта, повысить прозрачность его реализации, обеспечить качественный и своевременный обмен информацией между участниками процесса, оптимизировать затраты на осуществление контроля и мониторинга за исполнением инвестиционных программ.
Аудитория IPM
О системе IPM
Функциональные возможности
- Инструменты поддержки решений по управлению проектом
- Визуализация актуального состояния проекта
- Формирование и ведение бюджета и экономических показателей проекта
- Ведение календарно-сетевых планов
- Управление портфелями проектов
- Классификация бизнес-объектов
- Навигации по зависимым объектам
- Сценарное моделирование объектов и управление составом сценариев
- Подразделения управления инвестициями
- Формирование и ведение модели затрат проекта
- Мониторинг фактических затрат по проекту
- Ведение договоров
- Мониторинг исполнения договоров
- Формирование и согласование исполнительной документации
- Заключение договоров в электронном виде
- Инструменты мониторинга платежей и целевого использования средств
- Формирование, мониторинг и исполнение графика платежей
- Интегрированный сервис банковского сопровождения
Как работает решение IPM
Сравнение функционала IPM с неавтоматизированными процессами
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Презентация сервиса IPM
Форма заявки на консультацию
Контакты
Руководитель управления инвестиционных сервисов
+7 495 276-00-51, доб. 220ipm@etpgpb.ru