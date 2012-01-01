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    IPM

    Решение для управления, контроля и сопровождения инвестиционного проекта/портфеля проектов

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    О решении IPM от ЭТП ГПБ

    IPM — это цифровая экосистема управления инвестициями, созданная на базе сервисов и решений ЭТП ГПБ. С помощью предлагаемых нами решений Вы сможете получить полнофункциональный цифровой двойник инвестиционного проекта, повысить прозрачность его реализации, обеспечить качественный и своевременный обмен информацией между участниками процесса, оптимизировать затраты на осуществление контроля и мониторинга за исполнением инвестиционных программ.

    Аудитория IPM

    О системе IPM

    Функциональные возможности

    IPM позволяет объединить всех участников проекта в единое информационное пространство и обеспечивает их в рамках настраиваемых ролевых моделей доступа следующими удобными инструментами:
    1. Инструменты поддержки решений по управлению проектом
      • Визуализация актуального состояния проекта
      • Формирование и ведение бюджета и экономических показателей проекта
      • Ведение календарно-сетевых планов
      • Управление портфелями проектов
      • Классификация бизнес-объектов
      • Навигации по зависимым объектам
      • Сценарное моделирование объектов и управление составом сценариев
    2. Подразделения управления инвестициями
      • Формирование и ведение модели затрат проекта
      • Мониторинг фактических затрат по проекту
      • Ведение договоров
      • Мониторинг исполнения договоров
      • Формирование и согласование исполнительной документации
      • Заключение договоров в электронном виде
    3. Инструменты мониторинга платежей и целевого использования средств
      • Формирование, мониторинг и исполнение графика платежей
      • Интегрированный сервис банковского сопровождения
    Функциональные возможности – подробнее

    Как работает решение IPM

    Используя IPM, дополнительно Вы получаете инструменты контроля за ценами, целевым расходованием денежных средств, фактически выполненными объемами работ и поставленных материалов, единый централизованный и унифицированный репозиторий хранения данных и документов по проекту.

    Сравнение функционала IPM с неавтоматизированными процессами

    Стандартный процес
    Цифровой двойник инвестиционного проекта IPM
    Децентрализованный контроль хранения данных
    Централизованный и унифицированный репозиторий хранения данных по проекту
    Нерегулярная координация и управление
    Единый и актуальный реестр обязательств и мероприятий по проекту с автоматическими уведомлениями
    Нестандартная отчетность по портфелю проектов
    Унифицированная система отчетов для сбора данных о проектах
    Несвязанные плановые и фактические данные
    Автоматическое сопоставление плана и факта в сметах, календарно-сетевом графике, денежных потоках, договорах
    Значимые трудозатраты для сбора актуальной информации о статусе проекта
    Онлайн актуальная информация для всех участников проекта

    Узнайте больше — посмотрите презентацию

    Сервис IPM

    Презентация сервиса IPM

    pdf 20.7Мб

    Форма заявки на консультацию

    Контакты

    Орлов Сергей Сергеевич

    Руководитель управления инвестиционных сервисов

    +7 495 276-00-51, доб. 220

    ipm@etpgpb.ru
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