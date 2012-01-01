О решении IPM от ЭТП ГПБ

IPM — это цифровая экосистема управления инвестициями, созданная на базе сервисов и решений ЭТП ГПБ. С помощью предлагаемых нами решений Вы сможете получить полнофункциональный цифровой двойник инвестиционного проекта, повысить прозрачность его реализации, обеспечить качественный и своевременный обмен информацией между участниками процесса, оптимизировать затраты на осуществление контроля и мониторинга за исполнением инвестиционных программ.