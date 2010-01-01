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    Каталог ЕНН — информативно
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    Каталог промышленной продукции, выпускаемой в РФ, созданный на основе нормативной документации, с присвоением единого номенклатурного номера.

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    Главная/Каталог ЕНН

    Каталог ЕНН

    Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ. Описание характеристик продукции формируется строго на основе нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.).

    Продукции присваивается трёхкомпонентный единый номенклатурный номер, который может быть использован как идентификатор при проектировании, закупках, складском учете, подготовке отчетности и т.д.

    Система ведения Каталога ЕНН предусматривает непрерывную актуализацию данных на основе извещений изготовителей (поставщиков) об изменениях параметров продукции.

    О Каталоге ЕНН

    Каталог ЕНН содержит структурированные данные

    Производители и поставщики промышленной продукции
    Нормативные документы, описания (обозначения) единицы продукции в соответствии с требованиями нормативных документов
    Перечень и значения технических характеристик продукции
    Дополнительная техническая информация, характеризующая свойства продукции

    Области применения Каталога ЕНН

    Проектная деятельность
    Экспертиза проектно-сметной документации
    Оперативная и бухгалтерская отчетность
    Планирование и проведение закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ
    Подбор оборудования и его аналогов при эксплуатации и ремонте
    Интеграция данных в различных информационных системах
    Формирование выгрузок требуемых данных в различные государственные информационные системы и их сегментов

    Какие задачи решает

    ПроблемаРешение
    1
    		Отсутствие единообразия в форматах описания продукцииПолучение полной, достоверной и актуальной информации о нормативных документах, продукции и ее технических характеристиках
    2
    		Отсутствие унификации в обозначении данных о продукции и ее технических характеристиках разными производителямиПовышение качества подготовки проектно-сметной документации
    3
    		Невозможность эффективного автоматизированного поиска аналогов продукции по заданным параметрамОперативность при формировании закупочных программ, повышение качества подготовки закупочной документации
    4
    		Отсутствие возможности автоматизированной оценки конкурентоспособности продукции исходя из её параметрических свойствСнижение рисков закупки контрафактной и фальсифицированной продукции
    5
    		Отсутствие полной и достоверной информации о соответствии тех. параметров продукции требованиям нормативной документацииПодбор аналогов для реализации программ импортозамещения и закупки инновационной продукции
    6
    		Отсутствие юридической ответственности за размещение и актуализацию данных о продукцииОперативный контроль за поставками продукции подрядчиками
    7
    		Недостаточность сведений для формирования полной информационной модели данных о продукции и ее технических параметрахЮридическая гарантия полноты и достоверности данных о соответствии продукции требованиям нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ)
    Сквозной контроль за жизненным циклом продукции от этапа проектирования до утилизации

    Преимущества Каталога ЕНН

    Модель данных описания продукции соответствует требованиям современных международных и российских стандартов (в том числе, ГОСТ Р ИСО 15926, ГОСТ Р ИСО 22745, ГОСТ Р ИСО 29002, ГОСТ Р ИСО 8000 и др.)
    Формирование Каталога осуществляется в соответствии c требованиями системы добровольной сертификации работ и услуг в области каталогизации продукции и соответствует ГОСТ Р (Регистрационный №РОСС R + В1534.04ИЗАО 15 июля 2016г.)
    Методика основана на непрерывной актуализации данных получаемых от производителей и поставщиков продукции. В верификации данных принимают участие отраслевые эксперты от Ассоциаций производителей и потребителей продукции

    Комплексная модель данных о продукции обеспечивает

    Соответствие описания продукции нормативному документу (ТУ, ГОСТ и т.д.)
    Однозначную кодировку продукции, обладающей набором уникальных технических характеристик
    Удобство использования данных различными профессиональными группами специалистов
    Возможность комплектования сложного оборудования на основе составляющих компонентов
    Подтверждение соответствия поставляемого товара потребностям (типовым техническим требованиям) заказчика
    Возможность описания продукции унифицированным способом для государственного и коммерческого заказа

    Состав справочников Каталога ЕНН

    3 реестра

    Реестр производителей (поставщиков) продукции
    Смотреть
    Реестр нормативных документов
    Смотреть
    Реестр продукции
    Смотреть

    5 информационных карточек

    Карточка общих сведений о нормативном документе
    Смотреть
    Карточка Технических характеристик продукции (КТХ)
    Смотреть
    Карточка общих сведений о продукции
    Смотреть
    Карточка нормативного документа
    Смотреть
    Карточка предприятия
    Смотреть

    Дополнительная информация

    При необходимости карточка общих сведений о продукции может быть дополнена дополнительной технической информацией (свидетельства, сертификаты, протоколы испытаний и др.)

    Реестры справочников Каталога ЕНН

    ЕНН: 96967053201638270-96967053201638896-96967053201639118
    Наименование
    по НД    		ОКПСтатусОбщие сведения о продукцииКТХ (карточка технических характеристик продукции)КНД (карточка нормативного документа)
    Светильник СДУ 01-045-001 ТУ 3461-005-10636383-2010346100Серийная продукция
    ЕНН: 96967053201638263-96967053201638891-97181564084944923
    Наименование
    по НД    		ОКПСтатусОбщие сведения о продукцииКТХ (карточка технических характеристик продукции)КНД (карточка нормативного документа)
    Конденсатоотводчик РКД-100.40 ТУ 3742-004-45585717-2014374260Серийная продукция
    ЕНН: 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573300
    Наименование
    по НД    		ОКПСтатусОбщие сведения о продукцииКТХ (карточка технических характеристик продукции)КНД (карточка нормативного документа)
    Кронштейн кабельный Р2К6-ц УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014344962Серийная продукция

    Как формируется Каталог ЕНН

    Для размещения данных в Каталоге производителям (поставщикам) необходимо представить следующие исходные данные

    Карточка предприятия (производителей/поставщиков продукции)
    Копии титульных листов нормативных документов (ТУ)
    Перечень продукции и нормативных документов для размещения в Каталоге
    Копии ТУ или их фрагменты (выписки), содержащие технические параметры, правила формирования наименований и характеристики продукции

    Принципы формирования Каталога основаны на описании технических и функциональных характеристик продукции в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТИ и др.) по которым производится выпуск продукции, что позволяет определять соответствие поставляемого товара потребностям заказчика.

    При формировании и использовании Каталога не нарушаются исключительные права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

    Структура единого номенклатурного номера

    Это эффективно

    Создание системы открытых и прозрачных отношений между производителями и потребителями продукции)
    Увеличение оперативности и эффективности взаимодействия участников рынка государственного и коммерческого заказа
    Переход к цифровой экономике обеспечивает за счет формализованного описания промышленной продукции
    Укрепление промышленной политики РФ на внутреннем и внешнем рынках

    Применение Каталога ЕНН

    Информационные ресурсы КаталогаДля торговДля проектирования и торгов
    Реестры
    Реестр производителей (поставщиков) продукции
    Реестр нормативных документов
    Реестр продукции
    Карточки
    Карточка предприятия
    Карточка общих сведений о нормативном документе
    Карточка нормативного документа (КНД), включающая все технические и функциональные параметры и характеристики, а также диапазоны их значений, и др
    Карточка общих сведений о продукции
    Карточка технических характеристик продукции
    Дополнительная информация
    Дополнительная информация: например, протоколы испытаний, сертификаты и др. техническая информация

    Узнайте больше — посмотрите презентацию

    Презентация Каталога ЕНН

    pdf 20.7Мб

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    По вопросам участия в Каталоге ЕНН или получения доступа к информации
    enn@etpgpb.ru
    По техническим вопросам
    8 (495) 276-00-51 доб. 547, 204
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