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Каталог промышленной продукции, выпускаемой в РФ, созданный на основе нормативной документации, с присвоением единого номенклатурного номера.
Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ. Описание характеристик продукции формируется строго на основе нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.).
Продукции присваивается трёхкомпонентный единый номенклатурный номер, который может быть использован как идентификатор при проектировании, закупках, складском учете, подготовке отчетности и т.д.
Система ведения Каталога ЕНН предусматривает непрерывную актуализацию данных на основе извещений изготовителей (поставщиков) об изменениях параметров продукции.
|Проблема
|Решение
1
|Отсутствие единообразия в форматах описания продукции
|Получение полной, достоверной и актуальной информации о нормативных документах, продукции и ее технических характеристиках
2
|Отсутствие унификации в обозначении данных о продукции и ее технических характеристиках разными производителями
|Повышение качества подготовки проектно-сметной документации
3
|Невозможность эффективного автоматизированного поиска аналогов продукции по заданным параметрам
|Оперативность при формировании закупочных программ, повышение качества подготовки закупочной документации
4
|Отсутствие возможности автоматизированной оценки конкурентоспособности продукции исходя из её параметрических свойств
|Снижение рисков закупки контрафактной и фальсифицированной продукции
5
|Отсутствие полной и достоверной информации о соответствии тех. параметров продукции требованиям нормативной документации
|Подбор аналогов для реализации программ импортозамещения и закупки инновационной продукции
6
|Отсутствие юридической ответственности за размещение и актуализацию данных о продукции
|Оперативный контроль за поставками продукции подрядчиками
7
|Недостаточность сведений для формирования полной информационной модели данных о продукции и ее технических параметрах
|Юридическая гарантия полноты и достоверности данных о соответствии продукции требованиям нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ)
|ЕНН: 96967053201638270-96967053201638896-96967053201639118
|Наименование
по НД
|ОКП
|Статус
|Общие сведения о продукции
|КТХ (карточка технических характеристик продукции)
|КНД (карточка нормативного документа)
|Светильник СДУ 01-045-001 ТУ 3461-005-10636383-2010
|346100
|Серийная продукция
|ЕНН: 96967053201638263-96967053201638891-97181564084944923
|Наименование
по НД
|ОКП
|Статус
|Общие сведения о продукции
|КТХ (карточка технических характеристик продукции)
|КНД (карточка нормативного документа)
|Конденсатоотводчик РКД-100.40 ТУ 3742-004-45585717-2014
|374260
|Серийная продукция
|ЕНН: 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573300
|Наименование
по НД
|ОКП
|Статус
|Общие сведения о продукции
|КТХ (карточка технических характеристик продукции)
|КНД (карточка нормативного документа)
|Кронштейн кабельный Р2К6-ц УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014
|344962
|Серийная продукция
Для размещения данных в Каталоге производителям (поставщикам) необходимо представить следующие исходные данные
Принципы формирования Каталога основаны на описании технических и функциональных характеристик продукции в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТИ и др.) по которым производится выпуск продукции, что позволяет определять соответствие поставляемого товара потребностям заказчика.
При формировании и использовании Каталога не нарушаются исключительные права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Каждая из составных частей кода формируется генератором случайных чисел при вводе в Каталог ЕНН карточки предприятия, нормативного документа, продукции с набором уникальных технических характеристик.
Код ЕНН является ключевым элементом Каталога ЕНН, устанавливающим связи между всеми его компонентами.
|Информационные ресурсы Каталога
|Для торгов
|Для проектирования и торгов
|Реестры
|Реестр производителей (поставщиков) продукции
|Реестр нормативных документов
|Реестр продукции
|Карточки
|Карточка предприятия
|Карточка общих сведений о нормативном документе
|Карточка нормативного документа (КНД), включающая все технические и функциональные параметры и характеристики, а также диапазоны их значений, и др
|Карточка общих сведений о продукции
|Карточка технических характеристик продукции
|Дополнительная информация
|Дополнительная информация: например, протоколы испытаний, сертификаты и др. техническая информация
pdf 20.7Мб