Для размещения данных в Каталоге производителям (поставщикам) необходимо представить следующие исходные данные

Карточка предприятия (производителей/поставщиков продукции) Копии титульных листов нормативных документов (ТУ) Перечень продукции и нормативных документов для размещения в Каталоге Копии ТУ или их фрагменты (выписки), содержащие технические параметры, правила формирования наименований и характеристики продукции

Принципы формирования Каталога основаны на описании технических и функциональных характеристик продукции в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТИ и др.) по которым производится выпуск продукции, что позволяет определять соответствие поставляемого товара потребностям заказчика.

При формировании и использовании Каталога не нарушаются исключительные права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.