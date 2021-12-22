Электронный документооборот

Оптимизация хранения и распределения документов Система позволяет хранить и архивировать документы, а также извлекать необходимые документы из архива. Вы легко найдете нужные документы с помощью фильтров и сортировки и сможете проанализировать данные. Хранение документов дублируется на серверах в нескольких дата-центрах — потеря информации исключена.

Удобное согласование Возможно последовательное согласование с одним или несколькими сотрудниками компании. Для соблюдения конфиденциальности вводится ограничение видимости документов для разных пользователей. Сотрудникам присваиваются роли, наделяющие пользователя разными правами при работе с документами. При отказе в согласовании документа пользователь может дать обратную связь и указать причину.