Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Электронный документооборот

    Обмен любыми видами документов через интернет

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    Главная/Электронный документооборот

    Электронный документооборот

    Электронный документооборот (ЭДО) обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.
    Согласование документов между
    структурными подразделениями,
    подписание и отправка
    внешним контрагентам
    Обеспечение равной силы
    электронного и бумажного
    документооборота за счет
    электронной подписи
    Сохранение полного протокола
    операций над документом
    и хранение в архиве
    Оператор электронного документооборота ООО ЭТП ГПБ входит в сеть доверенных операторов ФНС РФ

    Кому нужен электронный документооборот

    Крупный бизнес
    Существенное снижение
    издержек при ежедневной
    отправке и получении большого
    количества документов
    Компании
    с представительствами
    в других регионах
    Оперативный обмен
    документами между
    удалёнными подразделениями
    и дочерними обществами
    Субъекты малого
    и среднего
    предпринимательства
    Недорогой, быстрый и удобный
    способ обмена документами
    с контрагентами
    и контролирующими
    органами в других регионах

    Уникальные возможности ЭДО ЭТП ГПБ

    • Функции внутреннего документооборота компании в онлайн-клиенте ЭДО
      Простая и гибкая настройка доступа к документам с разграничением функций
      видимости, ознакомления, согласования и подписания сотрудниками разных
      структурных подразделений компании.
    • Гибкость работы с произвольными пакетами документов любых форматов
      Формирование пакетов документов и их изменение на всех этапах согласования
      и подписания в локальной сети или в онлайн-клиенте. Сохранение внутренней структуры
      пакетов документов при передаче для минимизации ручной обработки.
    • Интеграция с внутренними информационными системами предприятия
      Оптимальная схема интеграции онлайн-клиента с внутренними информационными системами:
      • специальный модуль для клиентов, использующих стандартные конфигурации ПП 1С
      • интеграция по API с популярными учетными системами
    • Роуминг
      Роуминг при работе с ЭДО нужен для того, чтобы вы могли обмениваться юридически значимыми документами с другими операторами ЭДО. ЭДО ЭТП ГПБ осуществляет роуминг по технологии РОСЭУ.
      • В настоящее время у нас есть роуминг со следующими операторами:
        1. 1. Калуга Астрал (Астрал Онлайн)
        2. 2. СКБ Контур (Диадок)
        3. 3. Тензор (СБИС)
        4. 4. Такском
      • Если вы являетесь клиентом ЭДО ЭТП ГПБ и вам необходимо подключить роуминг с каким-либо оператором, заполните заявку. Услуга бесплатная и входит в любой тариф ЭДО ЭТП ГПБ.
      Информация для операторов ЭДО

    Тарифы

    Тариф
    Партнерский для клиентов ЭТП ГПБ
    Базовый
    Продвинутый
    Оптимальный
    Количество отправок
    Без ограничений
    2000
    5000
    10 000
    Стоимость/год
    5 900
    15 000
    35 000
    60 000
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    10 причин подключиться к электронному
    документообороту ЭТП ГПБ

    Полная автоматизация процесса документооборота. Больше не нужно полагаться на доставку почтой или курьером и копить груду бумаг в офисе

    1. Оптимизация хранения и распределения документов

      Система позволяет хранить и архивировать документы, а также извлекать необходимые документы из архива. Вы легко найдете нужные документы с помощью фильтров и сортировки и сможете проанализировать данные. Хранение документов дублируется на серверах в нескольких дата-центрах — потеря информации исключена.

    2. Удобное согласование

      Возможно последовательное согласование с одним или несколькими сотрудниками компании. Для соблюдения конфиденциальности вводится ограничение видимости документов для разных пользователей. Сотрудникам присваиваются роли, наделяющие пользователя разными правами при работе с документами. При отказе в согласовании документа пользователь может дать обратную связь и указать причину.

    3. Интеграция с 1С

      Система минимизирует временные затраты на подготовку и отправку документов контрагентам.
      Для типовых конфигураций ПП 1С используется модуль интеграции. Вы сможете обмениваться документами непосредственно из программы 1С.
      С нестандартными конфигурациями 1С и другими популярными учетными системами возможна интеграция по вашему заказу.

    Увеличение скорости документооборота. Теперь только рациональное использование времени и ресурсов

    1. Оперативная доставка документов

      Ваши документы будут доставлены контрагентам моментально. А встроенный форматно-логический контроль обеспечит соответствие документов утвержденным форматам ФНС.

    2. Быстрый поиск

      На поиск документа понадобится несколько секунд. Удобные фильтры и контекстный поиск помогут оперативно ориентироваться в архивах.

    3. Мобильность

      Облачные технологии ЭДО ЭТП ГПБ позволяют использовать систему с любого устройства. Вы можете работать с компьютера, личного планшета или смартфона и оставаться на связи в командировках.

    4. Наличие роуминга

      С помощью роуминга вы сможете обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, работающими в других системах ЭДО.

    Минимизация ошибок и рисков. Система гарантирует достоверность и подлинность документов - все риски под контролем

    1. Надежность

      Информация в системе передаётся по зашифрованному каналу, гарантирующему конфиденциальность передачи данных. Перехват или подмена исключены.

    2. Контроль и прозрачность

      Все изменения в статусе документа протоколируются, цепочка согласований легко прослеживается. Вы всегда можете посмотреть кто и когда получил или отправил документ, не забыли ли его подписать.

    3. Исключение налоговых рисков

      Несоответствие данных в отчетных документах между контрагентами тщательно контролируется налоговыми органами и может привести к нежелательным проверкам. Система ЭДО ЭТП ГПБ проверит реквизиты и подписи в документах и при необходимости предоставит информацию о полном документообороте между контрагентами.

    Подключив ЭДО, Вы получите

    Современный инструмент оптимизации
    бизнес-процессов
    Повышение качества управленческих
    решений
    Экономию при распечатке и доставке
    бумажных документов почтой
    Рост производительности труда сотрудников
    Ускоренный обмен документами
    с контрагентами и контролирующими
    органами

    2 шага к подключению ЭДО

    • Зарегистрируйтесь на сайте
      http://edo.etpgpb.ru
    • Активируйте тариф, сформировав счет в личном кабинете и оплатив его
    Система ЭДО ЭТП ГПБ интегрируется с программной платформой 1С в различных конфигурациях. Кроме стандартных решений программной платформы 1С, мы предлагаем индивидуальные интеграционные решения для Вашей учетной системы.
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