Электронный документооборот

Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Обмен любыми видами документов через интернет
Удобно. Быстро. Безопасно
Система позволяет хранить и архивировать документы, а также извлекать необходимые документы из архива. Вы легко найдете нужные документы с помощью фильтров и сортировки и сможете проанализировать данные. Хранение документов дублируется на серверах в нескольких дата-центрах — потеря информации исключена.
Возможно последовательное согласование с одним или несколькими сотрудниками компании. Для соблюдения конфиденциальности вводится ограничение видимости документов для разных пользователей. Сотрудникам присваиваются роли, наделяющие пользователя разными правами при работе с документами. При отказе в согласовании документа пользователь может дать обратную связь и указать причину.
Система минимизирует временные затраты на подготовку и отправку документов контрагентам.
Для типовых конфигураций ПП 1С используется модуль интеграции. Вы сможете обмениваться документами непосредственно из программы 1С.
С нестандартными конфигурациями 1С и другими популярными учетными системами возможна интеграция по вашему заказу.
Ваши документы будут доставлены контрагентам моментально. А встроенный форматно-логический контроль обеспечит соответствие документов утвержденным форматам ФНС.
На поиск документа понадобится несколько секунд. Удобные фильтры и контекстный поиск помогут оперативно ориентироваться в архивах.
Облачные технологии ЭДО ЭТП ГПБ позволяют использовать систему с любого устройства. Вы можете работать с компьютера, личного планшета или смартфона и оставаться на связи в командировках.
С помощью роуминга вы сможете обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, работающими в других системах ЭДО.
Информация в системе передаётся по зашифрованному каналу, гарантирующему конфиденциальность передачи данных. Перехват или подмена исключены.
Все изменения в статусе документа протоколируются, цепочка согласований легко прослеживается. Вы всегда можете посмотреть кто и когда получил или отправил документ, не забыли ли его подписать.
Несоответствие данных в отчетных документах между контрагентами тщательно контролируется налоговыми органами и может привести к нежелательным проверкам. Система ЭДО ЭТП ГПБ проверит реквизиты и подписи в документах и при необходимости предоставит информацию о полном документообороте между контрагентами.