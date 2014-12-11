Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Лидер по закупкам в нефтегазовом секторе России
Ознакомьтесь с возможностями площадки для заказчиков
Лидер
в нефтегазовом секторе России
Лидер
по успешно завершенным торгам
Лидер
по торгам
223 ФЗ
100%
дочернее общество АО ГПБ в России
Уникальная
комплексная сервисная модель
ЭТП ГПБ нормализует НСИ заказчика и поставщиков для упрощения и удобства взаимодействия
|Обеспечение согласованности НСИ заказчика с отраслевыми и государственными справочниками и классификаторами
|Обеспечение целостности, непротиворечивости и актуальности НСИ
|Автоматизация процессов управления НСИ
|Связь НСИ заказчика и НСИ поставщиков
ЭТП ГПБ интегрирует информационные системы, внедряя единые коды НСИ и устраняя дублирование данных
|Отсутствие затрат на внедрение и обслуживание НСИ
|Возможность централизации закупок
|Исключение закупки уже имеющихся единиц
|Исключение действий недобросовестных сотрудников
|Создание единого информационного пространства
|Повышение эффективности взаимодействия систем
Двухуровневый контроль повышает прозрачность расходов дочерних предприятий
Торговый портал является инструментом, позволяющим зарегистрированным на портале закупщикам осуществлять поиск необходимых товаров, работ и услуг в рамках, установленных внутренним регламентом этих организаций. Для поставщика это площадка, на которой он может продемонстрировать свои товары, работы или услуги потенциальным заказчикам.
01
Анализ
документации
02
Формирование
базы поставщиков
03
Взаимодействие
с поставщиками
04
Обратная связь
от поставщиков
Головная организация
Дочерние общества
Поставщики
Уровень 1
1 000 000
Уровень 2
120 000
ЭТП ГПБ
|Аналитика
|Управление НСИ
и справочниками
|Маркетинг и работа
с поставщиками
|Финансовые сервисы
|Формирование
плана закупок
|Согласование закупок
|Проведение торгов
|Эл. договоры, акты
и счета-фактуры
Внешние ресурсы
|ИАС СПАРК,
Прима-Информ,
+ 80 источников
|Инфосистемы
(ERP,ЭДО, SRM)
|Сайт заказчика
|Официальный сайт
zakupki.gov.ru
|10 тендерных порталов
Качество услуг и экспертиза ЭТП ГПБ имеют независимое российское и международное подтверждение
Серебряный кинжал
Профессиональная премия в области информационной безопасности (ФСБ РФ)
Рыночное подтверждение стандарта безопасности
Технологическая инновация года
«Время инновация 2013» в области «Финансовый сектор» (Минсвязи РФ)
Подтверждение первенства среди банков на рынке ЭТП
Участник ЕССМА
Уникальная практика и статус среди российских ЭТП
ISO 9001
Серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций
Самый простой
Позвонить (звонок по России бесплатный)
Информация о закупках на ЭТП ГПБ размещается на информационных ресурсах наших партнёров
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Андрей Леонов
Руководитель управления материально-технического снабжения АО «ОХК «УРАЛХИМ»»
Электронная торговая площадка Газпромбанка предоставляет широчайший спектр возможностей управления инвестициями. Один из основных ее плюсов для нас состоит в том, что она ориентирована в первую очередь на обслуживание крупных корпоративных клиентов, знает их потребности и предлагает пакеты решений, подходящих именно нам.
Сергей Коммисаров
Начальник управления УПТК ОАО «Трансинжстрой»
За годы своего существования Трансинжстрой участвовал в торгах на самых разных электронных площадках и не однократно выигрывал перспективные тендеры, в числе которых – строительство Московского метрополитена. ЭТП Газпромбанка привлекла нас тем, что предлагает участникам торгов широкие возможности.
Оксана Бычкова
Директор Департамента по управлению закупочной деятельностью ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Нашей компании, как крупнейшему в России частному оператору централизованных систем водоснабжения, эффективное управление затратами важно в том числе для того, чтобы предлагать качественные услуги нашим клиентам – физическим и юридическим лицам – по разумным расценкам. В нынешних экономических условиях это непросто.
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Расширенная индивидуальная презентация для заказчика