Заказчикам

Андрей Леонов Руководитель управления материально-технического снабжения АО «ОХК «УРАЛХИМ»» Электронная торговая площадка Газпромбанка предоставляет широчайший спектр возможностей управления инвестициями. Один из основных ее плюсов для нас состоит в том, что она ориентирована в первую очередь на обслуживание крупных корпоративных клиентов, знает их потребности и предлагает пакеты решений, подходящих именно нам.

Сергей Коммисаров Начальник управления УПТК ОАО «Трансинжстрой» За годы своего существования Трансинжстрой участвовал в торгах на самых разных электронных площадках и не однократно выигрывал перспективные тендеры, в числе которых – строительство Московского метрополитена. ЭТП Газпромбанка привлекла нас тем, что предлагает участникам торгов широкие возможности.