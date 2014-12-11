Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
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корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
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    ЭТП ГПБ

    Лидер по закупкам в нефтегазовом секторе России

    Ознакомьтесь с возможностями площадки для заказчиков

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    Главная / Заказчикам

    Заказчикам

    Лидер

    в нефтегазовом секторе России

    Лидер

    по успешно завершенным торгам

    Лидер

    по торгам
    223 ФЗ

    100%

    дочернее общество АО ГПБ в России

    Уникальная

    комплексная сервисная модель

    Использование сервисов ЭТП ГПБ для заказчиков бесплатно

    Сумма технологий для управления корпоративными затратами

    Нормативно-справочная система

    ЭТП ГПБ нормализует НСИ заказчика и поставщиков для упрощения и удобства взаимодействия

      Типичные проблемы с НСИ:
    • Разрозненные локальные справочники
    • Недостаточность информации
    • Наличие дублирование и неполных данных
    • Отсутствие эффективной методологии централизованного ведения НСИ
       
    • Отсутствие эффективных инструментов доступа к НСИ
    • Несовпадение НСИ заказчика и поставщиков
    • Несоответствие международным стандартам

    ЭТП ГПБ

    Обеспечение согласованности НСИ заказчика с отраслевыми и государственными справочниками и классификаторами Обеспечение целостности, непротиворечивости и актуальности НСИ
    Автоматизация процессов управления НСИ Связь НСИ заказчика и НСИ поставщиков

    ЭТП ГПБ интегрирует информационные системы, внедряя единые коды НСИ и устраняя дублирование данных

    Отсутствие затрат на внедрение и обслуживание НСИ Возможность централизации закупок
    Исключение закупки уже имеющихся единиц Исключение действий недобросовестных сотрудников
    Создание единого информационного пространства Повышение эффективности взаимодействия систем
    Снижение рисков
    и поддержка принятия решений

    Схема согласования, утверждения и изменения плана закупок

    Схема согласования, утверждения и изменения плана закупок

    Согласование закупочных процедур внутри Группы Компаний

    Согласование закупочных процедур внутри Группы Компаний

    Комплексный подход к оптимизации закупочных процедур

    Комплексный подход к оптимизации закупочных процедур

    Два контура контроля и управления

    Двухуровневый контроль повышает прозрачность расходов дочерних предприятий

      Финансовый контроль (РЦК):
    • Использование IT-решения Газпромбанка — Расчетный центр корпорации (РЦК)
    • Централизация операционных затрат дочерних обществ
      • Контроль закупок (ЭТП):
    • Использование ЭТП ГПБ для управления иерархией закупок
    • Контроль и мониторинг закупок дочерних обществ
    • Два контура контроля и управления

    Торговый портал

    Торговый портал является инструментом, позволяющим зарегистрированным на портале закупщикам осуществлять поиск необходимых товаров, работ и услуг в рамках, установленных внутренним регламентом этих организаций. Для поставщика это площадка, на которой он может продемонстрировать свои товары, работы или услуги потенциальным заказчикам.

      Плюсы работы на торговом портале:
    • Прозрачность процесса закупок (централизованный контроль закупок)
    • Ценовой запрос на нескольких поставщиков (маркетинговое исследование)
    • Возможность вносить комментарии по каждой позиции
    • Поиск товаров по атрибутам
    • Возможность корпоративной работы (контроль закупок дочерних организаций)
    • Отчеты по запросам и заказам
       
    • Фиксирование этапов закупки от планирования до исполнения договора
    • Анализ ценовых предложений поставщиков
    • Хранение истории малых закупок
    • Возможность работы без электронной подписи
    • Исполнение Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 об СМСП

    Простая схема ценового запроса

    Простая схема ценового запроса

    Ключевые показатели системы

    Общий объем заказов на Торговом портале в 2020 г.
    Общий объем заказов
    Список самых популярных предметов заказов
    Список самых популярных предметов заказов малого объема
    Перейти к торговому порталу

    Аутсорсинг закупочных процедур заказчика

    Аутсорсинг закупочных процедур заказчика

    Документальное обеспечение

    • Договор оказания услуг применяется при размещении документации на www.etp.gpb.ru
    • Агентский договор применяется при размещении документации на www.etp.gpb.ru и www.zakupki.gov.ru
      Основания:
    • Договор возмездного оказания услуг
    • Регламент взаимодействия ЭТП и заказчика
    • NDA

    Маркетинговый центр

    01

    Анализ
    документации

    02

    Формирование
    базы поставщиков

    03

    Взаимодействие
    с поставщиками

    04

    Обратная связь
    от поставщиков

      Услуги центра
    • Анализ рынка сбытовой и ценовой политики по ключевым параметрам;
    • Предварительная квалификация поставщиков;
    • Привлечение потенциальных поставщиков к участию в закупках.
      Выгода
    • Повышение конкурентности проводимых закупочных процедур;
    • Экономия ресурса по поиску и привлечению поставщиков;
    • Расширение базы контрагентов (поставщиков).

    Публикация процедуры

      Аукцион на понижение:
    • Неоднократная подача ценовых предложений. Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену договора.
      Конкурс:
    • Критерии и порядок оценки предложений устанавливается Заказчиком в извещении. Заключение договора с поставщиком, предложившим лучшие условия исполнения договора.
      Запрос (ценовых) котировок:
    • Подача цены договора производится однократно. Заключение договора с поставщиком, предложим наиболее низкую цену договора.
      Запрос предложений:
    • Процедура исследования рыночных предложений. Заключение договора с поставщиком, предложившим лучшие условия исполнения договора и цены.
      Аукцион на повышение:
    • Неоднократная подача ценовых предложений. Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее высокую цену договора. (для реализации продукции).
      Предварительный отбор:
    • Не является закупкой. По результатам проведения производится формирование перечня потенциальных поставщиков для последующего приглашения к участию в закупках.
      Редукцион:
    • Неоднократная подача ценовых предложений. Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену договора.
      Попозиционная закупка:
    • Неоднократная подача ценовых предложений. Возможность выбора нескольких победителей по всем позициям Лота, предложивших лучшие условия исполнения договора.

    Объем торгов и Количество процедур, проведенных на ЭТП ГПБ

    Финансово-закупочная экосистема ЭТП Газпромбанка

    Клиенты ЭТП ГПБ | Крупнейшие российские компании

    Комплексная сервисная модель

    Головная организация

    Дочерние общества

    Поставщики

    • Уровень 1

      1 000 000

    • Уровень 2

      120 000

    ЭТП ГПБ

    Аналитика
    Управление НСИ
    и справочниками
    Маркетинг и работа
    с поставщиками
    Финансовые сервисы
    Формирование
    плана закупок
    Согласование закупок
    Проведение торгов
    Эл. договоры, акты
    и счета-фактуры

    Внешние ресурсы

    ИАС СПАРК,
    Прима-Информ,
    + 80 источников
    Инфосистемы
    (ERP,ЭДО, SRM)
    Сайт заказчика
    Официальный сайт
    zakupki.gov.ru
    10 тендерных порталов
    Интеграция каталоги
    прайсы     услуги
    банка     заявки
    на тендер     электр.
    документы
    • —  отчеты, списки
    • —  Сall - центр
    • —  регистрация, приглашения

    Эффект от использования

    • Широкие возможности контроля, анализа и планирования торгово-закупочных процедур из единого центра
    • Экономия на более конкурентных закупках за счет участия большего числа поставщиков
    • Экономия средств за счет отказа от приобретения дорогостоящего торгового модуля ERP-системы
    • Сокращение операционных затрат на проведение закупочных процедур на 80%
    • Экономия на мероприятиях по организации безопасности проведения торгов —100%
    • Сокращение имиджевых рисков и увеличение капитализации Компании

    Награды и статусы

    Качество услуг и экспертиза ЭТП ГПБ имеют независимое российское и международное подтверждение

    Серебряный кинжал

    Профессиональная премия в области информационной безопасности (ФСБ РФ)

    Рыночное подтверждение стандарта безопасности

    Технологическая инновация года

    «Время инновация 2013» в области «Финансовый сектор» (Минсвязи РФ)

    Подтверждение первенства среди банков на рынке ЭТП

    Участник ЕССМА

    Уникальная практика и статус среди российских ЭТП

    ISO 9001

    Серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций

    Два простых пути к началу работы

    Самый простой

    8 800 100 66 22

    Позвонить (звонок по России бесплатный)

    Обратный звонок

    Простой

    Интеграция с системами

    Информационные порталы

    Информация о закупках на ЭТП ГПБ размещается на информационных ресурсах наших партнёров

    Посетили > 100 100 > 155 110 > 178 144 > 190 188
    Зарегистрировались 10 000 11 110 10 000 11 011
    Посетили > 192 155 > 181 121 > 122 129 > 110 133
    Зарегистрировались 10 007 11 010 10 040 12 005
    Посетили > 156 329 > 189 178 > 143 229 > 112 629
    Зарегистрировались 10 700 12 200 11 300 10 600

    Отзывы заказчиков

    Андрей Леонов

    Руководитель управления материально-технического снабжения АО «ОХК «УРАЛХИМ»»

    Электронная торговая площадка Газпромбанка предоставляет широчайший спектр возможностей управления инвестициями. Один из основных ее плюсов для нас состоит в том, что она ориентирована в первую очередь на обслуживание крупных корпоративных клиентов, знает их потребности и предлагает пакеты решений, подходящих именно нам.

    Сергей Коммисаров

    Начальник управления УПТК ОАО «Трансинжстрой»

    За годы своего существования Трансинжстрой участвовал в торгах на самых разных электронных площадках и не однократно выигрывал перспективные тендеры, в числе которых – строительство Московского метрополитена. ЭТП Газпромбанка привлекла нас тем, что предлагает участникам торгов широкие возможности.

    Оксана Бычкова

    Директор Департамента по управлению закупочной деятельностью ГК «РОСВОДОКАНАЛ»

    Нашей компании, как крупнейшему в России частному оператору централизованных систем водоснабжения, эффективное управление затратами важно в том числе для того, чтобы предлагать качественные услуги нашим клиентам – физическим и юридическим лицам – по разумным расценкам. В нынешних экономических условиях это непросто.

    784 Кб

    Расширенная индивидуальная презентация для заказчика

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