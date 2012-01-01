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Банковское сопровождение договоров ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром

Единое цифровое пространство, созданное с целью оптимизации взаимодействия Группы Компаний ПАО «Газпром»

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О сервисе

Сервис «Банковское сопровождение» — единое цифровое пространство, созданное с целью оптимизации взаимодействия Группы Компаний ПАО «Газпром», Поставщиков/Исполнителей/Участников исполнения и Банка ГПБ (АО), оказывающего услуги мониторинга и контроля за целевым расходованием денежных средств.

Куратор СД
Куратор БС
Подрядчик
Банк
ЭТП ГПБ
Платежные поручения, обосновывающие документы
Предоставление отчетности о результатах

Ключевые возможности

Оптимизация процедуры подачи заявок на Банковское сопровождение и внутренних процессов согласования
Управление изменениями условий договора на БС (Параметров БС)
Управление распоряжениями на перевод средств по спорным платежам
Возможность своевременного информирования об исполнении обязательств в рамках сопровождаемого договора
Доступ к истории изменений по сопровождаемому договору и адаптивной Email-рассылке о значимых событиях в системе

Поставщикам

Доступные возможности для Поставщиков, Исполнителей и Участников исполнения

Ознакомление с Индивидуальной офертой (условиями сопровождения отдельного счета) и Параметрами БС
Направление Уведомления об исполнении обязательств по договору для снятия с отдельного счета специального режима
Направление в Банк Акцепта оферты

Регламентирующие документы

Инструкция по регистрации на ЭТП ГПБ (аккредитация в сервисе БС)
1.69 Мб
Руководство пользователя. Куратор СД
3.46 Мб
Руководство пользователя. Куратор БС
3.80 Мб
Руководство пользователя. Победитель БС
5.26 Мб
Инструкция по работе в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн»
2.77 Мб
Руководство пользователя. Портал приема документов (Газпромбанк)
3.91 Мб
Порядок использования отдельного счета (для ПАО «Газпром»)
0.05 Мб
Порядок использования отдельного счета (для дочерних обществ ПАО «Газпром»)
0.05 Мб
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Контакты ЭТП ГПБ

Управление разработки сервиса Банковского сопровождения

Валуева Алина Валерьевна
Руководитель управления
+7 495 276-00-51 доб. 411
Мещерекова Мария Михайловна
Руководитель направления
+7 495 276-00-51 доб. 454
Косенко Оксана Алексеевна
Аналитик
+7 495 276-00-51 доб. 447

Контакты ДБСК

Смирнов Игорь Ильич
Заместитель начальника департамента
+7 495 983-18-36
Малышев Сергей Александрович
Сопровождение договоров на выполнение работ и оказание услуг
+7 499 271-91-66 доб. 5-9166
Мухин Антон Вячеславович
Сопровождение договоров на поставку МТР
+7 495 287-61-00 доб. 5-2884

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Банковское сопровождение

Чтобы получить услуги мониторинга и контроля за целевым расходованием денежных средств, необходимо авторизоваться в сервисе Банковское сопровождение

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