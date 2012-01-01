Банковское сопровождение договоров ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром

Единое цифровое пространство, созданное с целью оптимизации взаимодействия Группы Компаний ПАО «Газпром»
Сервис «Банковское сопровождение» — единое цифровое пространство, созданное с целью оптимизации взаимодействия Группы Компаний ПАО «Газпром», Поставщиков/Исполнителей/Участников исполнения и Банка ГПБ (АО), оказывающего услуги мониторинга и контроля за целевым расходованием денежных средств.
Доступные возможности для Поставщиков, Исполнителей и Участников исполнения
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Чтобы получить услуги мониторинга и контроля за целевым расходованием денежных средств, необходимо авторизоваться в сервисе Банковское сопровождение