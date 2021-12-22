Банковский контроль

В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя: контроль по статьям расходов; контроль по реквизитам контрагента; контроль по сумме платежа; контроль по реквизитам договоров.

Услуга «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» (далее — Услуга) предполагает контроль использования государственного или корпоративного целевого финансирования различных проектов.

В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя:

Контроль по статьям расходов;

Контроль по реквизитам контрагента;

Контроль по сумме платежа;

Контроль по реквизитам договоров.

По окончании планового периода, Банк предоставляет Клиенту информацию о проведенных операциях в форме Отчета о расходовании денежных средств.

Порядок получения услуги «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента»

Для получения услуги необходимо:

Консультация со специалистами Банка с целью определения уровня контроля;

Открытие в Банке ГПБ (АО) банковского счета и оформление Заявки на подключение к Услуге;

Подписание Дополнительного соглашения к Договору банковского счета и Технологической схемы;

Предоставление в Банк утвержденной Сметы/Бюджета на плановый период;

Начало работы — осуществление Банком контроля расходных операций на основании предоставленной Сметы/Бюджета;

По окончании планового периода — предоставление Банком отчета о расходовании денежных средств.

Контакты

Консультацию по вопросам Услуги «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» можно получить по телефонам: (495) 988-24-30, 913-78-08 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).