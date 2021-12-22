Банковский контроль

Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Услуга предполагает контроль использования государственного или корпоративного целевого финансирования различных проектов.
В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя: контроль по статьям расходов; контроль по реквизитам контрагента; контроль по сумме платежа; контроль по реквизитам договоров.
Услуга «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» (далее — Услуга) предполагает контроль использования государственного или корпоративного целевого финансирования различных проектов.
В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя:
По окончании планового периода, Банк предоставляет Клиенту информацию о проведенных операциях в форме Отчета о расходовании денежных средств.
Для получения услуги необходимо:
Консультацию по вопросам Услуги «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» можно получить по телефонам: (495) 988-24-30, 913-78-08 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).