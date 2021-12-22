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    Банковский контроль

    Услуга предполагает контроль использования государственного или корпоративного целевого финансирования различных проектов.

    В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя: контроль по статьям расходов; контроль по реквизитам контрагента; контроль по сумме платежа; контроль по реквизитам договоров.

    Услуга «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» (далее — Услуга) предполагает контроль использования государственного или корпоративного целевого финансирования различных проектов.

    В рамках предоставления Услуги, Клиент делегирует Банку осуществление контроля за расходными безналичными операциями по своим банковским счетам, открытым в Головном офисе Банка в соответствии с утвержденной Сметой/Бюджетом и выбранным уровнем контроля, который может включать в себя:

    • Контроль по статьям расходов;
    • Контроль по реквизитам контрагента;
    • Контроль по сумме платежа;
    • Контроль по реквизитам договоров.

    По окончании планового периода, Банк предоставляет Клиенту информацию о проведенных операциях в форме Отчета о расходовании денежных средств.


    Порядок получения услуги «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента»

    Для получения услуги необходимо:

    • Консультация со специалистами Банка с целью определения уровня контроля;
    • Открытие в Банке ГПБ (АО) банковского счета и оформление Заявки на подключение к Услуге;
    • Подписание Дополнительного соглашения к Договору банковского счета и Технологической схемы;
    • Предоставление в Банк утвержденной Сметы/Бюджета на плановый период;
    • Начало работы — осуществление Банком контроля расходных операций на основании предоставленной Сметы/Бюджета;
    • По окончании планового периода — предоставление Банком отчета о расходовании денежных средств.

    Контакты

    Консультацию по вопросам Услуги «Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента» можно получить по телефонам: (495) 988-24-30, 913-78-08 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).

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