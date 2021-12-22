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Поручительство банка-гаранта за выполнение денежных обязательств своего клиента. Вследствие надежности и универсальности гарантия является одним из наиболее предпочтительных видов обеспечения исполнения обязательств.
При проведении закупочных процедур заказчик может установить требование к обеспечению заявки или исполнению контракта (договора). Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям.
Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям, в том числе:
Банк ГПБ (АО) выдает различные виды гарантий в соответствии с действующим российским законодательством и международной банковской практикой, в том числе:
В Банке ГПБ (АО) установлена и действует упрощенная процедура выдачи банковских гарантий под 100% денежное обеспечение (покрытие), размещаемое в Банке ГПБ (АО).
Для получения банковской гарантии, обеспеченной денежным покрытием необходимо:
После получения заявления клиентский менеджер Банка ГПБ (АО) свяжется с Вами для подтверждения получения заявления и обсуждения деталей.
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии указан в разделе 7.2. Тарифов Банка
Порядок принятия Банком решения о выдаче гарантии без денежного покрытия аналогичен процедуре рассмотрения кредитной заявки. Размер комиссионного вознаграждения за выдачу необеспеченной гарантии устанавливается индивидуально для каждой операции в зависимости от оценки рисков, возникающих по сделке (вид гарантии, сумма и срок действия, объем, ликвидность обеспечения и т.п.).
Консультацию по вопросам выдачи Банком ГПБ (АО) банковских гарантий, а также проверку факта выдачи Банком ГПБ (АО) банковской гарантии можно получить в Департаменте документарных операций и торгового финансирования по телефонам: (495) 719-65-28, 988-23-03, 428-51-56 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).