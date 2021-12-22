При проведении закупочных процедур заказчик может установить требование к обеспечению заявки или исполнению контракта (договора). Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям.

Поручительство банка-гаранта за выполнение денежных обязательств своего клиента. Вследствие надежности и универсальности гарантия является одним из наиболее предпочтительных видов обеспечения исполнения обязательств.

Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям, в том числе:

выдает прямые гарантии в пользу российских и иностранных бенефициаров;

организует выдачу гарантий банками-корреспондентами под контргарантии Банк ГПБ (АО);

авизует бенефициарам гарантии других банков;

выдает гарантии под контргарантии контрагентов;

по просьбе клиентов-бенефициаров проверяет подписи на гарантиях других банков, не авизованных Банком ГПБ (АО);

по просьбе клиентов-бенефициаров заверяет требования платежа по гарантиям других банков, не авизованных Банком ГПБ (АО).

Банк ГПБ (АО) выдает различные виды гарантий в соответствии с действующим российским законодательством и международной банковской практикой, в том числе:

тендерные гарантии (для участия в торгах/конкурсах);

контрактные гарантии: надлежащего исполнения возврата аванса платежа на гарантийный период;

иные виды гарантийных обязательств: гарантии в пользу таможенных органов; гарантии в пользу налоговых органов (в т.ч. в рамках заявительного порядка возмещения НДС); гарантии возврата кредита; гарантии оплаты акций; гарантии, предоставляемые в качестве встречного обеспечения судебных исков



В Банке ГПБ (АО) установлена и действует упрощенная процедура выдачи банковских гарантий под 100% денежное обеспечение (покрытие), размещаемое в Банке ГПБ (АО).

Порядок выдачи гарантии

Для получения банковской гарантии, обеспеченной денежным покрытием необходимо:

иметь расчетный счет в Банке ГПБ (АО); оформить и разместить в Личном кабинете ЭТП ГПБ форму заявление на выдачу гарантии; предоставить в Банк ГПБ (АО) пакет документов: анкета клиента анкета выгодоприобретателя пакет учредительных документов текст гарантии

После получения заявления клиентский менеджер Банка ГПБ (АО) свяжется с Вами для подтверждения получения заявления и обсуждения деталей.

Размер комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии указан в разделе 7.2. Тарифов Банка

Порядок принятия Банком решения о выдаче гарантии без денежного покрытия аналогичен процедуре рассмотрения кредитной заявки. Размер комиссионного вознаграждения за выдачу необеспеченной гарантии устанавливается индивидуально для каждой операции в зависимости от оценки рисков, возникающих по сделке (вид гарантии, сумма и срок действия, объем, ликвидность обеспечения и т.п.).

Контакты

Консультацию по вопросам выдачи Банком ГПБ (АО) банковских гарантий, а также проверку факта выдачи Банком ГПБ (АО) банковской гарантии можно получить в Департаменте документарных операций и торгового финансирования по телефонам: (495) 719-65-28, 988-23-03, 428-51-56 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).