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    Главная / Банковские сервисы / Факторинг

    Факторинг

    Это комплекс финансовых услуг, оказываемых Банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности, позволяющий компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем.

    В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). Преимущества факторинга: Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; возможность получения финансирования без обеспечения обязательств материальным залогом; более эффективное управление дебиторской задолженностью.

    Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям, в том числе:

    Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых Банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности, позволяющий компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем. Преимущества факторинга:

    • Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
    • Возможность получения финансирования без обеспечения обязательств материальным залогом.
    • Более эффективное управление дебиторской задолженностью.
    • Привлечение новых клиентов и освоение новых рынков за счет предоставления необходимой отсрочки платежа.
    • Дополнительная возможность оптимизации планирования финансовых потоков компании.

    Стандартные условия предоставления финансирования:

    • Валюта финансирования – рубли.
    • Финансирование в размере до 90% от суммы поставки в течение трех банковских дней с момента предоставления первичных документов.
    • Более подробные условия факторингового обслуживания определяются с учетом финансового состояния Клиента, диверсификации и качества уступаемой дебиторской задолженности, кредитной истории и иных условий.
    • Финансирование поставок, срок оплаты по которым ещё не наступил.
    • Наличие отсрочки платежа между поставщиком и покупателем до 90 дней.

    Структура факторинговых комиссий:

    • Комиссия за финансирование.
    • Фиксированный сбор за обработку документов.

    Контакты

    Консультацию по вопросам факторинга можно получить по телефонам в Департаменте управления факторингом по телефонам: (495) 789-95-25, 913-79-94, 428-51-56 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).

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