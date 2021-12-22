Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Это комплекс финансовых услуг, оказываемых Банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности, позволяющий компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем.
В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). Преимущества факторинга: Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; возможность получения финансирования без обеспечения обязательств материальным залогом; более эффективное управление дебиторской задолженностью.
Банк ГПБ (АО) выполняет различные виды операций по банковским гарантиям, в том числе:
Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых Банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности, позволяющий компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем. Преимущества факторинга:
Стандартные условия предоставления финансирования:
Структура факторинговых комиссий:
Консультацию по вопросам факторинга можно получить по телефонам в Департаменте управления факторингом по телефонам: (495) 789-95-25, 913-79-94, 428-51-56 либо по телефонам Контактного центра Банка (тел. (495) 913-74-74, 980-43-13 и 8(800) 100-00-89).