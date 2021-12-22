Факторинг

Это комплекс финансовых услуг, оказываемых Банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности, позволяющий компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем.

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). Преимущества факторинга: Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; возможность получения финансирования без обеспечения обязательств материальным залогом; более эффективное управление дебиторской задолженностью.