Рейтинговое консультирование

Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.

В Банке ГПБ (АО) создан Центр рейтингового консультирования, специализирующийся на предоставлении консультационных услуг для клиентов в области взаимодействия с рейтинговыми агентствами.

Что такое кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.

Для чего он нужен?

Возможность выхода на рынки заемного капитала

Повышение ликвидности корпоративных облигаций на вторичных торгах

Количественное и качественное расширение базы инвесторов

Повышение прозрачности и возможность сравнения компании с региональными и международными аналогами

Центр рейтингового консультирования Газпромбанка предлагает следующие услуги:

Первичное получение рейтинга Помощь в выборе рейтингового агентства и организация сотрудничества; Содействие в построении рабочего диалога с выбранным рейтинговым агентством; Разработка концепции позиционирования в целях получения максимально возможного международного кредитного рейтинга; Организация встреч менеджмента компании с аналитиками рейтингового агентства; Предоставление пояснений и комментариев к методологиям рейтинговых агентств, применяемым при кредитном анализе компании; Помощь в идентификации потенциально негативных факторов, способных оказать влияние на рейтинг; Формирование плана мероприятий по долгосрочной поддержке кредитного рейтинга; Помощь в подготовке развернутой презентации, расчетных таблиц и коэффициентов на основании информации, запрошенной агентством и предоставленной клиентом; Проведение репетиции встреч руководством с агентством и подготовка ответов на наиболее вероятные вопросы; Оказание содействия в присвоении рейтинга возможным эмиссиям долговых инструментов; Проверка проекта пресс-релиза и в случае необходимости внесение изменений; Подача апелляции в случае необходимости (негативные рейтинговые действия), предоставление необходимых комментариев и дополнительной информации; Содействие в разработке долгосрочной стратегии взаимодействия с рейтинговым агентством.

Независимая оценка кредитного портфеля и сравнение с российскими и международными аналогами Идентификация ключевых факторов, влияющих на рейтинг; Построение рейтинговой стратегии по улучшению кредитного профиля; Определение оптимальных уровней нагрузки и степени чувствительности рейтинга.

Построение диалога с рейтинговыми агентствами Разработка плана мероприятий по поддержке кредитных рейтингов; Организация, подготовка и координация ежегодных и промежуточных встреч с рейтинговыми агентствами; Разработка долгосрочной стратегии общения с рейтинговыми агентствами.



В центре рейтингового консультирования Банка ГПБ (АО) собраны лучшие специалисты с опытом работы в различных рейтинговых агентствах (“STANDARD&POOR’S", “Moody’s”), что обеспечивает знание методологий и внутренних рейтинговых процессов для всех типов рейтинговых услуг.

Екатерина Трофимова — Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО), директор Центра Рейтингового Консультирования.

В 2000-2011 гг. работала в компании “STANDARD&POOR’S" финансовым аналитиком, директором и главой группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ, а также была директором группы «Рейтинги финансовых институтов» Парижского офиса S&P.

Екатерина Можарова — заместитель директора Центра Рейтингового Консультирования.

С 2008 года в составе аналитической команды международного рейтингового агентства “Moody’s” отвечала за кредитный анализ компаний России и СНГ различных секторов, в том числе нефтегазового, металлургического и горнодобывающего. Участвовала в присвоении кредитных рейтингов публичным долговым обязательствам компаний, которые обращаются как на локальном долговом рынке, так и на рынке еврооблигаций.

Контакты

Консультацию по вопросам предоставления услуги можно получить у персонального клиентского менеджера или в Центре рейтингового консультирования по телефонам: (495) 287-63-78, (495) 287-61-00 (доб. 2-2210)