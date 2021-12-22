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    Рейтинговое консультирование

    Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.

    • Для чего нужен кредитный рейтинг:
    • Возможность выхода на рынки заемного капитала;
    • Повышение ликвидности корпоративных облигаций на вторичных торгах;
    • Количественное и качественное расширение базы инвесторов;
    • Повышение прозрачности и возможность сравнения компании с региональными и международными аналогами.

    В Банке ГПБ (АО) создан Центр рейтингового консультирования, специализирующийся на предоставлении консультационных услуг для клиентов в области взаимодействия с рейтинговыми агентствами.

    Что такое кредитный рейтинг?

    Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.

    Для чего он нужен?

    • Возможность выхода на рынки заемного капитала
    • Повышение ликвидности корпоративных облигаций на вторичных торгах
    • Количественное и качественное расширение базы инвесторов
    • Повышение прозрачности и возможность сравнения компании с региональными и международными аналогами

    Центр рейтингового консультирования Газпромбанка предлагает следующие услуги:

    • Первичное получение рейтинга
      • Помощь в выборе рейтингового агентства и организация сотрудничества;
      • Содействие в построении рабочего диалога с выбранным рейтинговым агентством;
      • Разработка концепции позиционирования в целях получения максимально возможного международного кредитного рейтинга;
      • Организация встреч менеджмента компании с аналитиками рейтингового агентства;
      • Предоставление пояснений и комментариев к методологиям рейтинговых агентств, применяемым при кредитном анализе компании;
      • Помощь в идентификации потенциально негативных факторов, способных оказать влияние на рейтинг;
      • Формирование плана мероприятий по долгосрочной поддержке кредитного рейтинга;
      • Помощь в подготовке развернутой презентации, расчетных таблиц и коэффициентов на основании информации, запрошенной агентством и предоставленной клиентом;
      • Проведение репетиции встреч руководством с агентством и подготовка ответов на наиболее вероятные вопросы;
      • Оказание содействия в присвоении рейтинга возможным эмиссиям долговых инструментов;
      • Проверка проекта пресс-релиза и в случае необходимости внесение изменений;
      • Подача апелляции в случае необходимости (негативные рейтинговые действия), предоставление необходимых комментариев и дополнительной информации;
      • Содействие в разработке долгосрочной стратегии взаимодействия с рейтинговым агентством.
    • Независимая оценка кредитного портфеля и сравнение с российскими и международными аналогами
      • Идентификация ключевых факторов, влияющих на рейтинг;
      • Построение рейтинговой стратегии по улучшению кредитного профиля;
      • Определение оптимальных уровней нагрузки и степени чувствительности рейтинга.
    • Построение диалога с рейтинговыми агентствами
      • Разработка плана мероприятий по поддержке кредитных рейтингов;
      • Организация, подготовка и координация ежегодных и промежуточных встреч с рейтинговыми агентствами;
      • Разработка долгосрочной стратегии общения с рейтинговыми агентствами.

    В центре рейтингового консультирования Банка ГПБ (АО) собраны лучшие специалисты с опытом работы в различных рейтинговых агентствах (“STANDARD&POOR’S", “Moody’s”), что обеспечивает знание методологий и внутренних рейтинговых процессов для всех типов рейтинговых услуг.

    Екатерина Трофимова — Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО), директор Центра Рейтингового Консультирования.

    В 2000-2011 гг. работала в компании “STANDARD&POOR’S" финансовым аналитиком, директором и главой группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ, а также была директором группы «Рейтинги финансовых институтов» Парижского офиса S&P.

    Екатерина Можарова — заместитель директора Центра Рейтингового Консультирования.

    С 2008 года в составе аналитической команды международного рейтингового агентства “Moody’s” отвечала за кредитный анализ компаний России и СНГ различных секторов, в том числе нефтегазового, металлургического и горнодобывающего. Участвовала в присвоении кредитных рейтингов публичным долговым обязательствам компаний, которые обращаются как на локальном долговом рынке, так и на рынке еврооблигаций.

    Контакты

    Консультацию по вопросам предоставления услуги можно получить у персонального клиентского менеджера или в Центре рейтингового консультирования по телефонам: (495) 287-63-78, (495) 287-61-00 (доб. 2-2210)

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