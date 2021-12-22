Рейтинговое консультирование

Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.
В Банке ГПБ (АО) создан Центр рейтингового консультирования, специализирующийся на предоставлении консультационных услуг для клиентов в области взаимодействия с рейтинговыми агентствами.
Что такое кредитный рейтинг?
Кредитный рейтинг — это независимое мнение агентства о способности и готовности компании своевременно производить платежи по своим финансовым обязательствам.
Для чего он нужен?
В центре рейтингового консультирования Банка ГПБ (АО) собраны лучшие специалисты с опытом работы в различных рейтинговых агентствах (“STANDARD&POOR’S", “Moody’s”), что обеспечивает знание методологий и внутренних рейтинговых процессов для всех типов рейтинговых услуг.
Екатерина Трофимова — Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО), директор Центра Рейтингового Консультирования.
В 2000-2011 гг. работала в компании “STANDARD&POOR’S" финансовым аналитиком, директором и главой группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ, а также была директором группы «Рейтинги финансовых институтов» Парижского офиса S&P.
Екатерина Можарова — заместитель директора Центра Рейтингового Консультирования.
С 2008 года в составе аналитической команды международного рейтингового агентства “Moody’s” отвечала за кредитный анализ компаний России и СНГ различных секторов, в том числе нефтегазового, металлургического и горнодобывающего. Участвовала в присвоении кредитных рейтингов публичным долговым обязательствам компаний, которые обращаются как на локальном долговом рынке, так и на рынке еврооблигаций.
Консультацию по вопросам предоставления услуги можно получить у персонального клиентского менеджера или в Центре рейтингового консультирования по телефонам: (495) 287-63-78, (495) 287-61-00 (доб. 2-2210)