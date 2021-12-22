Аккредитивы

Это условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи. Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору). Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой.

Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору).

Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой, в том числе по нестандартным и сложно структурированным схемам с использованием аккредитива в качестве инструмента торгового финансирования, что позволяет профинансировать внешнеторговые сделки наших клиентов, в том числе за счет привлечения средств иностранных финансовых институтов. Банк ГПБ (АО) предлагает:

открытие и исполнение аккредитивов любых форм, видов и конструкций (в т.ч. трансферабельные, револьверные, «товарные» и/или на оплату работ/услуг, с различными способами исполнения, с авансовым платежом и на комплексные расчеты по контракту) в иностранной валюте и российских рублях;

открытие аккредитивов при предоставлении клиентами обеспечения иного, чем денежное (при условии установления соответствующего кредитного лимита в Банке);

авизование (извещение) клиентов об открытых в их пользу аккредитивах и изменениях к ним без добавления и с добавлением подтверждения Банка;

консультирование клиентов при оформлении документов для требования платежей по аккредитивам, выставленным другими банками-эмитентами, и контроль за поступлением выручки;

осуществление перевода (трансферации) аккредитива;

оформление переуступки выручки по аккредитиву;

иные виды операций, включая проработку контрактов клиентов в части платежных условий, составление проектов аккредитивов для согласования с контрагентом.

Порядок открытия и исполнения аккредитивов

Для открытия аккредитивов необходимо:

иметь расчетный счет в Банке ГПБ (АО); оформить и разместить в Личном кабинете ЭТП ГПБ заявление на аккредитив: заявление на аккредитив для резидентов РФ;

заявление на аккредитив для нерезидентов; предоставить в Банк ГПБ (АО) пакет документов.

Для правильного оформления заявления на аккредитив воспользуйтесь Рекомендациями по заполнению заявления.

Размер комиссионного вознаграждения за оказание услуги указан в разделе 7.1. Тарифов Банка.

Порядок принятия Банком решения об открытии аккредитива без денежного покрытия аналогичен процедуре рассмотрения кредитной заявки.