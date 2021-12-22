Аккредитивы

Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Это условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи. Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору). Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой.
Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору).
Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой, в том числе по нестандартным и сложно структурированным схемам с использованием аккредитива в качестве инструмента торгового финансирования, что позволяет профинансировать внешнеторговые сделки наших клиентов, в том числе за счет привлечения средств иностранных финансовых институтов. Банк ГПБ (АО) предлагает:
Для открытия аккредитивов необходимо:
Для правильного оформления заявления на аккредитив воспользуйтесь Рекомендациями по заполнению заявления.
Размер комиссионного вознаграждения за оказание услуги указан в разделе 7.1. Тарифов Банка.
Порядок принятия Банком решения об открытии аккредитива без денежного покрытия аналогичен процедуре рассмотрения кредитной заявки.