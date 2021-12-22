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    Аккредитивы

    Это условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи. Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору). Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой.

    Аккредитив является наиболее эффективной формой расчетов, в равной степени защищающей интересы обеих сторон по контракту (договору).

    Банк ГПБ (АО) проводит широкий спектр операций по документарным аккредитивам (включая резервные) в соответствии с международной и российской практикой, в том числе по нестандартным и сложно структурированным схемам с использованием аккредитива в качестве инструмента торгового финансирования, что позволяет профинансировать внешнеторговые сделки наших клиентов, в том числе за счет привлечения средств иностранных финансовых институтов. Банк ГПБ (АО) предлагает:

    • открытие и исполнение аккредитивов любых форм, видов и конструкций (в т.ч. трансферабельные, револьверные, «товарные» и/или на оплату работ/услуг, с различными способами исполнения, с авансовым платежом и на комплексные расчеты по контракту) в иностранной валюте и российских рублях;
    • открытие аккредитивов при предоставлении клиентами обеспечения иного, чем денежное (при условии установления соответствующего кредитного лимита в Банке);
    • авизование (извещение) клиентов об открытых в их пользу аккредитивах и изменениях к ним без добавления и с добавлением подтверждения Банка;
    • консультирование клиентов при оформлении документов для требования платежей по аккредитивам, выставленным другими банками-эмитентами, и контроль за поступлением выручки;
    • осуществление перевода (трансферации) аккредитива;
    • оформление переуступки выручки по аккредитиву;
    • иные виды операций, включая проработку контрактов клиентов в части платежных условий, составление проектов аккредитивов для согласования с контрагентом.

    Порядок открытия и исполнения аккредитивов

    Для открытия аккредитивов необходимо:

    1. иметь расчетный счет в Банке ГПБ (АО);
    2. оформить и разместить в Личном кабинете ЭТП ГПБ заявление на аккредитив:
      • заявление на аккредитив для резидентов РФ;
      • заявление на аккредитив для нерезидентов;
    3. предоставить в Банк ГПБ (АО) пакет документов.

    Для правильного оформления заявления на аккредитив воспользуйтесь Рекомендациями по заполнению заявления.

    Размер комиссионного вознаграждения за оказание услуги указан в разделе 7.1. Тарифов Банка.

    Порядок принятия Банком решения об открытии аккредитива без денежного покрытия аналогичен процедуре рассмотрения кредитной заявки.

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