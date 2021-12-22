Финансовые сервисы
В Финансовом супермаркете ЭТП ГПБ представлены услуги и сервисы, необходимые как
для участия в торгах, так и в развитии бизнеса в целом.
Банковская гарантия
Получите банковскую гарантию на специальных условиях. Online за 2 дня! Все тендерные площадки 223-ФЗ, 44-ФЗ РФ. Любой регион РФ.
Тендерная гарантия
Гарантия на возврат аванса
Гарантия на исполнение контракта
Коммерческая гарантия
Гарантия на исполнение гарантийных обязательств
Тариф от
0,5%
Срок рассмотрения – от 10 мин.
Без открытия расчетного счета
Без выезда в банк
Электронный документооборот
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Тендерный кредит – срочный
онлайн кредит юр. лицу
Оперативное рассмотрение и выдача кредита для обеспечения участия в
тендерах, 223-ФЗ / 44-ФЗ. Без лишних усилий и поездок в банк. Все через интернет.
Срок выдачи от 1 дня сразу на площадку
Комиссия от 3%
Без открытия расчетного счета
Электронный документооборот
Сумма до 100 млн. рублей
от
3%
Прозрачные условия
Технологично
Оперативно
Надежно
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Кредит на исполнение контракта
Получите кредит для пополнения оборотных средств и исполнения контрактов за 1 день. Без выезда в банк. Все через интернет
Сумма до 30 млн. рублей
Срок до 3 лет
Ставка от 1,8% в месяц
Факторинг
Эффективный инструмент для пополнения оборотных средств компании
Устранение кассового разрыва
Ускорение оборачиваемости средств
Управление дебиторской задолженностью
Увеличение товарооборота
Финансирование в день обращения
Минимальный пакет документов
Беззалоговое финансирование
Конкурентные ставки и сроки
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Подбор лизинга
Заполните всего одну заявку, и мы подберем лучшее предложение от
лизинговых компаний для вас. Ищем лизингодателя с учетом:
Ставки удорожания
Вида и формы лизинга
Размера аванса
Графика платежей
Единая заявка
Срок лизинга до 5 лет
Гибкий график платежей (подстройка под сезонность выручки)
Отсутствие дополнительных залогов
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Мы хотим, чтобы наши клиенты максимально быстро и комфортно решали финансовые задачи.
Все поставщики
Финансового супермаркета отобраны с позиции надежности, качества услуг и конкурентоспособности продуктов.
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супермаркета