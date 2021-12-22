Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Главная / Финансовые сервисы

    Финансовые сервисы

    В Финансовом супермаркете ЭТП ГПБ представлены услуги и сервисы, необходимые как для участия в торгах, так и в развитии бизнеса в целом.

    • Банковская гарантия

      Получите банковскую гарантию на специальных условиях. Online за 2 дня! Все тендерные площадки 223-ФЗ, 44-ФЗ РФ. Любой регион РФ.
      • Тендерная гарантия
      • Гарантия на возврат аванса
      • Гарантия на исполнение контракта
      • Коммерческая гарантия
      • Гарантия на исполнение гарантийных обязательств
      Тариф от 0,5%
      • Срок рассмотрения – от 10 мин.
      • Без открытия расчетного счета
      • Без выезда в банк
      • Электронный документооборот
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    • Тендерный кредит – срочный
      онлайн кредит юр. лицу

      Оперативное рассмотрение и выдача кредита для обеспечения участия в тендерах, 223-ФЗ / 44-ФЗ. Без лишних усилий и поездок в банк. Все через интернет.
      • Срок выдачи от 1 дня сразу на площадку
      • Комиссия от 3%
      • Без открытия расчетного счета
      • Электронный документооборот
      • Сумма до 100 млн. рублей
      от 3%
      • Прозрачные условия
      • Технологично
      • Оперативно
      • Надежно
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    • Кредит на исполнение контракта

      Получите кредит для пополнения оборотных средств и исполнения контрактов за 1 день. Без выезда в банк. Все через интернет
      • Сумма до 30 млн. рублей
      • Срок до 3 лет
      • Ставка от 1,8% в месяц
      от 1,8% в месяц
      Подробнее

    • Факторинг

      Эффективный инструмент для пополнения оборотных средств компании
      • Устранение кассового разрыва
      • Ускорение оборачиваемости средств
      • Управление дебиторской задолженностью
      • Увеличение товарооборота
      • Финансирование в день обращения
      • Минимальный пакет документов
      • Беззалоговое финансирование
      • Конкурентные ставки и сроки
      Подробнее

    • Подбор лизинга

      Заполните всего одну заявку, и мы подберем лучшее предложение от лизинговых компаний для вас. Ищем лизингодателя с учетом:
      • Ставки удорожания
      • Вида и формы лизинга
      • Размера аванса
      • Графика платежей
      Единая заявка
      • Срок лизинга до 5 лет
      • Гибкий график платежей (подстройка под сезонность выручки)
      • Отсутствие дополнительных залогов
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    Мы хотим, чтобы наши клиенты максимально быстро и комфортно решали финансовые задачи. Все поставщики Финансового супермаркета отобраны с позиции надежности, качества услуг и конкурентоспособности продуктов.

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