Организация закупок в соответствии с ПП РФ № 615

На ЭТП ГПБ введена в эксплуатацию секция закупок, обеспечивающая реализацию требований постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (постановление № 615).

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Набор секций 44-ФЗ Площадка соответствует всем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подробнее ТКО Торги по услугам вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, основанные на принципах прозрачности и открытой конкуренции. Полное соответствие Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1133 Подробнее Торговый портал Сервис прямого заказа, позволяет получить заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников. Для работы не требуется Электронная подпись. Подробнее 223-ФЗ Торгово-закупочная секция ориентирована на закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ Подробнее

Преимущества Надежность 100% дочернее общество Газпромбанка Стабильность Отобрана Правительством России для проведения госзакупок Технологичность Использование передовых технологий в закупочной деятельности Лидерство Лидер по объему торгов в сегменте 223-ФЗ Сервис Комплексный подход к решению задач клиентов и поддержка 24/7 Клиентам ЭТП ГПБ предлагается банковское сопровождение на каждом этапе торговой процедуры. При формировании начальной максимальной цены контракта заказчику предоставляется доступ в сервис анализа рыночной конъюнктуры (САРК). Возможность анализа закупок и наличия финансовых сервисов для заказчиков и поставщиков позволяет решать стратегические и операционные задачи пользователей площадки, снижая риск ошибок. Удобное формирование и выгрузка отчетности. С помощью электронного документооборота процессы передачи документов автоматизируются и значительно ускоряются.

Новости Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00 Читать Приглашаем Заказчиков и Организаторов закупок посетить совместное мероприятие ЭТП ГПБ, МГУ, Московского отделения Ассоциации Юристов России и Объединения выпускников юр. факультета МГУ Читать Показать еще

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