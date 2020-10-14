Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Фонд капитального ремонта (ПП РФ №615)

    Используйте все преимущества работы на ЭТП ГПБ для региональных операторов
    и подрядных организаций

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    Главная/Заказчикам 615-ПП РФ
    Организация закупок в соответствии с ПП РФ № 615

    На ЭТП ГПБ введена в эксплуатацию секция закупок, обеспечивающая реализацию требований постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (постановление № 615).

    Как начать работать?

    Получение ЭП
    Регистрация (регистрация заказчиков в ЕИС)
    Начало работы
    на площадке
    Получить ЭПВход

    Набор секций

    44-ФЗ

    Площадка соответствует всем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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    ТКО

    Торги по услугам вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, основанные на принципах прозрачности и открытой конкуренции. Полное соответствие Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1133
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    Торговый портал

    Сервис прямого заказа, позволяет получить заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников. Для работы не требуется Электронная подпись.
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    223-ФЗ

    Торгово-закупочная секция ориентирована на закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
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    Преимущества

    Надежность
    100% дочернее общество Газпромбанка
    Стабильность
    Отобрана Правительством России для проведения госзакупок
    Технологичность
    Использование передовых технологий в закупочной деятельности
    Лидерство
    Лидер по объему торгов в сегменте 223-ФЗ
    Сервис
    Комплексный подход к решению задач клиентов и поддержка 24/7
    Клиентам ЭТП ГПБ предлагается банковское сопровождение на каждом этапе торговой процедуры. При формировании начальной максимальной цены контракта заказчику предоставляется доступ в сервис анализа рыночной конъюнктуры (САРК). Возможность анализа закупок и наличия финансовых сервисов для заказчиков и поставщиков позволяет решать стратегические и операционные задачи пользователей площадки, снижая риск ошибок. Удобное формирование и выгрузка отчетности. С помощью электронного документооборота процессы передачи документов автоматизируются и значительно ускоряются.

    Заказчики

    АО «Авиакомпания «Россия»
    АО «Авиакомпания «Россия»
    2232 процедуры
    АО МАШ
    АО МАШ
    2374 процедуры
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    5176 процедур
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    2741 процедура
    ЭТП ГПБ
    ЭТП ГПБ
    12391 процедура
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    2595 процедур
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    1362 процедуры
    ПАО НПО Искра
    ПАО НПО Искра
    3048 процедур
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    1890 процедур
    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО
    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО
    12133 процедуры
    АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА
    АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА
    1616 процедур
    ПАО ЧМК
    ПАО ЧМК
    1901 процедура
    ДГЗ ЯО
    ДГЗ ЯО
    3660 процедур
    Востокгазпром
    Востокгазпром
    4986 процедур
    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    894 процедуры
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    3986 процедур
    МРТС ХОЛДИНГ
    МРТС ХОЛДИНГ
    146 процедур
    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    1392 процедуры
    ФКУ ПРИВЦМТО РОСГВАРДИИ
    ФКУ ПРИВЦМТО РОСГВАРДИИ
    266 процедур
    Ямал СПГ
    Ямал СПГ
    1523 процедуры
    АО ГБЭС
    АО ГБЭС
    819 процедур
    ФГУП ЦЭНКИ
    ФГУП ЦЭНКИ
    2088 процедур
    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    81 процедура
    АО ЗЛАТМАШ
    АО ЗЛАТМАШ
    2079 процедур
    АО «Дикси Юг»
    АО «Дикси Юг»
    106 процедур
    ДК РУС
    ДК РУС
    95 процедур
    Газпром геологоразведка
    Газпром геологоразведка
    1775 процедур
    АО НМЗ
    АО НМЗ
    474 процедуры
    «ТК «Мираторг»
    «ТК «Мираторг»
    31 процедура
    АО "НПО Энергомаш"
    АО "НПО Энергомаш"
    1830 процедур
    Реестр заказчиковРеестр поставщиков

    Новости

    14 октября 2020

    Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00 

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    07 мая 2019
    Заказчикам44-ФЗ223-ФЗобучение
    Приглашаем Заказчиков и Организаторов закупок посетить совместное мероприятие ЭТП ГПБ, МГУ, Московского отделения Ассоциации Юристов России и Объединения выпускников юр. факультета МГУ
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