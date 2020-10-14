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и подрядных организаций
На ЭТП ГПБ введена в эксплуатацию секция закупок, обеспечивающая реализацию требований постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (постановление № 615).
Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00
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