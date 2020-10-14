Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Заказчикам 44-ФЗ

    Электронная торговая площадка «ЭТП ГПБ» — отличный удобный инструмент для работы
    государственных заказчиков

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    Главная/Заказчикам 44-ФЗ

    Отличное решение для 44-ФЗ

    Как начать работать?

    Получение ЭП
    Организаторам и заказчикам электронные подписи предоставляются Казначейством России.
    Регистрация (регистрация заказчиков в ЕИС)
    При создании извещения Оператором электронной площадки указать «ЭТП ГПБ»
    Начало работы
    на площадке
    Обращаем Ваше внимание, что до окончания срока приема заявок все изменения в извещения вносятся через личный кабинет в ЕИС.
    Получить ЭПВход

    Набор секций

    615-ПП РФ

    Секция ориентирована на заказчиков, исполняющих Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615
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    ТКО

    Торги по услугам вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, основанные на принципах прозрачности и открытой конкуренции. Полное соответствие Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1133
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    Торговый портал

    Сервис прямого заказа, позволяет получить заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников. Для работы не требуется Электронная подпись.
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    223-ФЗ

    Торгово-закупочная секция ориентирована на закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
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    Заказчики

    АО «Авиакомпания «Россия»
    АО «Авиакомпания «Россия»
    2232 процедуры
    АО МАШ
    АО МАШ
    2374 процедуры
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    5176 процедур
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    2740 процедур
    ЭТП ГПБ
    ЭТП ГПБ
    12391 процедура
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    2595 процедур
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    1362 процедуры
    ПАО НПО Искра
    ПАО НПО Искра
    3048 процедур
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    1890 процедур
    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО
    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО
    12133 процедуры
    АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА
    АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА
    1616 процедур
    ПАО ЧМК
    ПАО ЧМК
    1901 процедура
    ДГЗ ЯО
    ДГЗ ЯО
    3660 процедур
    Востокгазпром
    Востокгазпром
    4986 процедур
    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    894 процедуры
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    3986 процедур
    МРТС ХОЛДИНГ
    МРТС ХОЛДИНГ
    146 процедур
    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    1392 процедуры
    ФКУ ПРИВЦМТО РОСГВАРДИИ
    ФКУ ПРИВЦМТО РОСГВАРДИИ
    266 процедур
    Ямал СПГ
    Ямал СПГ
    1523 процедуры
    АО ГБЭС
    АО ГБЭС
    819 процедур
    ФГУП ЦЭНКИ
    ФГУП ЦЭНКИ
    2088 процедур
    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    81 процедура
    АО ЗЛАТМАШ
    АО ЗЛАТМАШ
    2079 процедур
    АО «Дикси Юг»
    АО «Дикси Юг»
    106 процедур
    ДК РУС
    ДК РУС
    95 процедур
    Газпром геологоразведка
    Газпром геологоразведка
    1775 процедур
    АО НМЗ
    АО НМЗ
    474 процедуры
    «ТК «Мираторг»
    «ТК «Мираторг»
    31 процедура
    АО "НПО Энергомаш"
    АО "НПО Энергомаш"
    1830 процедур
    Реестр заказчиковРеестр поставщиков

    Новости

    14 октября 2020

    Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00 

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    11 августа 2020

    Cтарт работ по переключению запланирован на 14 августа 2020 года с 14:00 по московскому времени. Планируемый срок завершения работ - 17 августа 2020 года 06:00 по московскому времени.

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    22 мая 2020
    Госзаказ44-ФЗзакупкикалендарь событийНаши СервисыЭТП ГПБ

    ЭТП ГПБ стремится обеспечивать постоянный уверенный прогресс и многообразие цифровых сервисов, доступных участникам торгов и поддерживать непрерывный производственный цикл клиентов широким спектром универсальных инструментов. Следуя этой модели, мы продолжаем создавать и внедрять важные, удобные и простые в использовании продукты. Представляем Календарь событий для заказчиков/организаторов торгов/ уполномоченных органов.

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    Преимущества

    Надежность и региональное присутствие
    100% дочернее общество Газпромбанка
    Стабильность и безопасность
    Отобрана Правительством России для проведения госзакупок
    Лидерство
    Лидер по объему торгов в сегменте 223-ФЗ
    Сервис
    Комплексный подход к решению задач клиентов и поддержка 24/7
    Технологичность
    Использование передовых технологий в закупочной деятельности
    Собственный УЦ
    Приобретение ЭП в УЦ ЭТП ГПБ или через разветвленную сеть партнеров

    Документация и сертификация

    Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р
    Руководство Заказчика по проведению на ЭТП ГПБ электронного аукциона
    Руководство Заказчика по проведению на ЭТП ГПБ запроса котировок в электронной форме
    Руководство Заказчика по проведению на ЭТП ГПБ запроса предложений в электронной форме
    Руководство Заказчика по проведению на ЭТП ГПБ конкурса в электронной форме
    Руководство заказчика. Электронный аукцион с проектной документацией
    Руководство Заказчика по проведению на ЭТП ГПБ электронного аукциона на определение подрядчика по капремонту многоквартирных домов
    Руководство Заказчика «Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона №44-ФЗ»
    Руководство Заказчика «Заключение контрактов в электронной форме по результатам торгов, проводимых по 44-ФЗ»
    Руководство Заказчика - Создание протокола на основе шаблона, управление комиссиями
    Руководство Органа по ведению реестра по проведению на ЭТП ГПБ предварительного отбора подрядных организаций
    Руководство пользователя «Сервис анализа рыночной конъюнктуры ЭТП ГПБ»
    Руководство пользователя - Запросы о даче разъяснений положений документации и результатов закупки
    Настройка рабочего места

    Персональная линия поддержки

    Расширенная индивидуальная презентация для заказчика

    pdf 20.7Мб

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