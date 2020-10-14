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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Электронная торговая площадка «ЭТП ГПБ» — отличный удобный инструмент для работы
государственных заказчиков
Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00
Cтарт работ по переключению запланирован на 14 августа 2020 года с 14:00 по московскому времени. Планируемый срок завершения работ - 17 августа 2020 года 06:00 по московскому времени.
ЭТП ГПБ стремится обеспечивать постоянный уверенный прогресс и многообразие цифровых сервисов, доступных участникам торгов и поддерживать непрерывный производственный цикл клиентов широким спектром универсальных инструментов. Следуя этой модели, мы продолжаем создавать и внедрять важные, удобные и простые в использовании продукты. Представляем Календарь событий для заказчиков/организаторов торгов/ уполномоченных органов.
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