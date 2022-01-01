Тендерное сопровождение
Получи бесплатную консультацию и прими решение
Получи бесплатную консультацию и прими решение
Аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ и возобновил выпуск электронных подписей
Пройдите серию уроков, которые помогут адаптировать работу к изменениям 2022 года
Попадите в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок
Станьте клиентом Финансового супермаркета ЭТП ГПБ и начните делать закупки прямо сейчас
Проведение закупочных процедур предприятий группы компаний «Газпром»
Закупки коммерческих организаций, государственных корпораций и компаний с госучастием
Поставки для заказчиков-субъектов 44-ФЗ, 615-ПП РФ и торги по услугам вывоза и утилизации ТКО
Проведение закупок в форме прямого заказа
Торги по продаже имущества, имущественных комплексов, складских остатков и запасов
Комплексная поддержка при регистрации и работе на ЭТП ГПБ
Финансовые услуги и сервисы, необходимые для участия в торгах и развития бизнеса: банковские гарантии, тендерный кредит, кредит на исполнение контракта и другие услуги
Оформление ЭП для работы на электронных торговых площадках
В соответствии с Законом «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1
Общая сумма проведенных торгов на ЭТП Газпромбанка
Премия за выдающиеся достижения в области электронных торгов
Премия в области инноваций за большой вклад в инновации
Премия за выдающиеся достижения в области электронных торгов
Высокое качество защиты информации
Гарантированная прозрачность
Соответствие требованиям стандарта
Ассоциированный член