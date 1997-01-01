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Тендерное сопровождение

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Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг»

Аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ и возобновил выпуск электронных подписей

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Подготовьтесь к изменениям 44-ФЗ в 2022 году

Пройдите серию уроков, которые помогут адаптировать работу к изменениям 2022 года

Подготовься

Предквалификация Группы «Газпром»

Попадите в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок

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Финансовые продукты для участников закупок

Станьте клиентом Финансового супермаркета ЭТП ГПБ и начните делать закупки прямо сейчас

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Направления деятельности

Закупки ГК «Газпром»

Проведение закупочных процедур предприятий группы компаний «Газпром»

Подробнее об участии

Закупки корпоративных заказчиков

Закупки коммерческих организаций, государственных корпораций и компаний с госучастием

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Закупки государственных заказчиков

Поставки для заказчиков-субъектов 44-ФЗ, 615-ПП РФ и торги по услугам вывоза и утилизации ТКО

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Торговый портал

Проведение закупок в форме прямого заказа

В каталог

Реализация непрофильных активов

Торги по продаже имущества, имущественных комплексов, складских остатков и запасов

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Финансовые сервисы

Финансовые услуги и сервисы, необходимые для участия в торгах и развития бизнеса: банковские гарантии, тендерный кредит, кредит на исполнение контракта и другие услуги

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Аукционы на право пользования недрами

В соответствии с Законом «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

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Финансово-закупочная экосистема ЭТП ГПБ

11 049 995 747 601

Общая сумма проведенных торгов на ЭТП Газпромбанка

Коммерческие заказчики и по 223 ФЗ

Все коммерческие заказчики

Направления торгов

Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

13435 процедур

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Новости

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Аналитика закупок

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Онлайн-обучение

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Наши закупки по всей России

С кем работаем

Интеграция с системами

Партнеры

Поставщики

Премии и стандарты

CNews

Премия за выдающиеся достижения в области электронных торгов

Время инноваций

Премия в области инноваций за большой вклад в инновации

ECCMA

Премия за выдающиеся достижения в области электронных торгов

Серебряный кинжал

Высокое качество защиты информации

Рейтинг прозрачности

Гарантированная прозрачность

ISO 9001

Соответствие требованиям стандарта

Российская гильдия управляющих и девелоперов

Ассоциированный член